طرح مهارت آموزی اقشار آسیب پذیر در مساجد زاهدان به اجرا درآمد

محمد جهانتیغی صبح امروز با بیان اینکه نيازهای معیشتی به عنوان مهمترین فاکتور در زندگی زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست مطرح است اظهار داشت: زنان سرپرست خانوار فاقد مهارت و درآمد در معرض آسیب های بیشتری در جامعه قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه درسه ماهه نخست سال جاری تعداد ۴۵۱ نفر از اقشار آسیب پذیردر مناطق حاشیه‌ای شهر زاهدان به صورت رایگان آموزش‌های مهارت آموزی را فرا گرفتند افزود: با توجه به نیازسنجی های انجام شده از سوی کانون های فرهنگی و هنری مساجد نسبت به برگزاری دوره های آموزشی و مهارتی در مساجد ابوذر و قدس زاهدان اقدام شده است .

وی افزود: این طرح در فاز نخست زنان خود سرپرست و بد سرپرست را در الویت قرار داده است.

جهانتیغی ادامه داد: در سال گذشته نیز تعداد 2300 نفر از افراد آسیب پذیر مناطق حاشیه ای زاهدان مورد آموزش های لازم قرار گرفتند که این آمار بیش از 40 درصد نسبت به مدت مشابه رشد داشت.

وی اظهار داشت: در حال حاضر یک شیفت از فعالیت های مرکز شهدای وحدت زاهدان در مناطق حاشیه شهر زاهدان به آموزش های مهارتی و توانمند سازی آسیب دیدگان اجتماعی اختصاص داده شده است و پیشنهاد شده است به منظور ارایه آموزش در شهر های دارای جمعیت کمتر از 20 هزار نفر نیز آموزش های فنی و حرفه ای در دستور کار قرار گیرد.