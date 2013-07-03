رژیم صهیونیستی یک نماینده پارلمانی حماس را ربود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، نظامیان رژیم اشغالگر اسرائیل بار دیگر محمد ابوطیر نماینده جنبش حماس در مجلس قانونگذاری فلسطین را بازداشت کردند. منابع فلسطینی اعلام کردند که نظامیان صهیونیست با یورش به منزل ابوطیر در منطقه کفر عقب حد فاصل قدس و رام الله، وی را بازداشت کردند.

با بازداشت محمد ابوطیر، شمار نمایندگان جنبش حماس که در زندان های رژیم صهیونیستی به سر می برند به 14 نفر رسیده است. ابوطیر پیش از این در سال 2007 و در جریان حملات رژیم صهیونیستی به نمایندگان جنبش حماس به اسارت گرفته شده بود و به مدت 48 ماه در زندان های اسرائیل بود.

به اسارت گرفتن نمایندگان حماس در سال 2007 در واکنش به اسارت گلعاد شالیت نظامی اسرائیلی توسط گروه های مقاومت فلسطین در سال 2006 صورت گرفت.