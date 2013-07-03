  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۳۹

رژیم صهیونیستی یک نماینده پارلمانی حماس را ربود

رژیم صهیونیستی یک نماینده پارلمانی حماس را ربود

نظامیان رژیم صهیونیستی بار دیگر محمد ابوطیر نماینده پارلمانی جنبش حماس در قدس را ربودند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، نظامیان رژیم اشغالگر اسرائیل بار دیگر محمد ابوطیر نماینده جنبش حماس در مجلس قانونگذاری فلسطین را بازداشت کردند. منابع فلسطینی اعلام کردند که نظامیان صهیونیست با یورش به منزل ابوطیر در منطقه کفر عقب حد فاصل قدس و رام الله، وی را بازداشت کردند.

با بازداشت محمد ابوطیر، شمار نمایندگان جنبش حماس که در زندان های رژیم صهیونیستی به سر می برند به 14 نفر رسیده است. ابوطیر پیش از این در سال 2007 و در جریان حملات رژیم صهیونیستی به نمایندگان جنبش حماس به اسارت گرفته شده بود و به مدت 48 ماه در زندان های اسرائیل بود.

به اسارت گرفتن نمایندگان حماس در سال 2007 در واکنش به اسارت گلعاد شالیت نظامی اسرائیلی توسط گروه های مقاومت فلسطین در سال 2006 صورت گرفت.

 

کد خبر 2089150

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها