6500 رفسنجانی حداقل دو بار در سال خون می دهند

مهدی محمدحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال گذشته بیش از ۱۴ هزار واحد خون گرفته شد که از این تعداد بیش از دو هزار و 800 مورد به دلیل داشتن بیماری های قلبی و عروقی معاف شدند و از بقیه که موردی خاصی نداشتند خون سالم گرفته شد.

وی افزود: از ۱۱ هزار و ۲۰۰ نفر واجد شرایط سلامتی، بیش از ۱۰ هزار نفر از اهداکنندگان مرد بودند.

محمدحسنی گفت: بیش از شش هزار و ۵۰۰ نفر در رفسنجان به طور مستمر سالیانه حداقل دو بار خون اهداء می کنند که 58.5 درصد از اهداءکنندگان مستمر کل کشور را تشکیل می دهند.

رئیس سازمان انتقال خون رفسنجان با اشاره به رشد 8.6 درصدی اهدا خون نسبت به سال 90، تصریح کرد: خون های گرفته شده برای بیماران بیماری های خاص، تالاسمی، سرطانی ها و جراحی ها استفاده می شود.

محمدحسنی با اشاره به اینکه رفسنجان یکی از مراکز تهیه فرآورده های خونی در استان کرمان است، اظهار داشت: سال گذشته بیش از هشت هزار و 400 واحد خون به کرمان ارسال شد.

به گفته وی بیش از پنج هزار واحد در رفسنجان مصرف می شود، ضمن اینکه هر ماه ۵۰۰ واحد خون برای درمان بچه های با بیماری تالاسمی به کهنوج ارسال می شود.