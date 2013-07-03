312 کانون فرهنگی هنری در چهارمحال و بختیاری فعال است

حسین گنجی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 312 کانون فرهنگی هنری در سال گذشته در چهارمحال و بختیاری فعال بوده است، اظهار داشت: در سال جاری برنامه بر این قرار است که کانونها بتوانند کار کیفی انجام دهند.
وی تصریح کرد: کانونهای این استان استانداردهای لازم را برای کارهای کیفی دارند و میتوانند وارد عمل شوند و کار خود را به آسانی انجام دهند.
گنجی با اشاره به اینکه اولین ثبتنامها در این کانونها باید بر اساس سیستم سامانه است، بیان داشت: متاسفانه سیستم سامانه ثبتنام در کانونها در حال حاضر فعال نیست.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: سیستم سامانه در این استان باید طراحی شود و اطلاعات افراد بر روی این سامانه ثبت شود.
گنجی یادآور شد: در بحث رشتهها باید به صورت تخصصی ورود پیدا کردو ظرفیت هر فضا میتواند برای جذب جوانان فعال شود.
وی اذعان داشت: تفکیک در ارزیابی کانونها باید مورد توجه قرار گیرد و لازم است در این مورد کمیته ارزیابی تشکیل شود.
گنجی بیان داشت: در بحث برنامه های اوقات فراغت باید آسیب شناسی نیز صورت گیرد.
