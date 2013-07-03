12 هزار محصل از خدمات کمیته امداد همدان استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی نامدار صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح کانون‌های تابستانی بوستان ولایت کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان ملایربا اشاره به خدمات کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان به افراد زیر پوشش، عنوان داشت: در این راستا یکی از مهم ترین وظایف این نهاد ارائه خدمات مختلف آموزشی، فرهنگی و عقیدتی به دانش آموزان و دانشجویان است.

نامدار بیان داشت: در این زمینه کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان در مناطق مختلف استان همدان به این دانش آموزان و دانشجویان خدمات ارائه می دهد و این افراد از کمک هزینه تحصیلی، برنامه های مختلف فرهنگی ورزشی و کلاسهای مهارت آموزی و کانونهای ولایت این نهاد بهره مند هستند.

وی یکی از رسالت‌های بزرگ کمیته امداد امام خمینی(ره)را برنامه ریزی برای پر کردن اوقات فراغت این افراد برشمرد و گفت: در این زمینه کلاس های بوستان ولایت در تابستان برای دانش آموزان تشکیل می شود.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان از برگزاری 10 کانون تاستانی بوستان ولایت کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان همدان در تابستان امسال خبر داد و گفت: این کلاسها با حضور پنج هزار دانش آموز در مناطق مختلف استان همدان برگزار شده است.

وی ابراز داشت: کلاس‌های کانون کمیته امداد امام خمینی(ره) در بخشهای قرآنی، فرهنگی و هنری، ورزشی، حرفه آموزی است.

نامدار از برگزاری 10 دوره اردوهای برون استانی برای دانش آموزان برگزیده در این کانون‌ها خبر داد و گفت: 850 نفر از دانش آموزان در رشته‌های مختلف از این اردوها بهره مند می‌شوند.

وی بیان داشت: کلاس‌های کانون‌های بوستان ولایت کمیته امداد امام خمینی(ره) از اول تیر ماه کار خود را آغاز کرده و این و تا پایان مرداد ادامه دارد.

وی همچنین از برگزاری هفت دوره اردویی برای 16 هزار دانش آموز از سایر استان‌های کشور در اردوگاه فجر همدان در تابستان امسال خبر داد.

نامدار از فعالیت 28 کانون پیروان ولایت در استان همدان خبر داد و گفت: 700 نفر از جوانان زیر پوشش این نهاد عضو این کانون هستند.

وی از برگزاری جشنواره فرهنگی، ورزشی کانون‌های بوستان ولایت در شهریور ماه خبر داد و گفت: در این زمینه دانش آموزان برگزیده کانون ها با هم رقابت خواهند داشت که در پایان جشنواره برگزیدگان به مرحله کشوری اعزام می شوند.

نامداردر پایان از برگزاری مرحله کشوری جشنواره فرهنگی، ورزشی کانون های 16 استان کشور در همدان خبر داد.