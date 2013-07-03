سفر زائران ايراني به عمره ۲۱ روزه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، زائراني كه از روز گذشته وارد مكه مكرمه شدند زائراني هستند كه سفرشان ۱۶ روزه است و در مكه مكرمه قصد ده روزه ميكنندو بايد نمازشان را كامل بخوانند و با شروع ماه مبارك رمضان روزه هايشان را بگيرند.
همچنين از امروز زائراني كه وارد مدينه منوره ميشوند ۲۱ روزه هستند و در هر دو شهر مدينه و مكه ميتوانند روزههاي خود را بگيرند و نمازشان كامل است.
شايان ذكر است، همه ساله با فرارسيدن ايام ماه مبارك رمضان كاروان هايي كه براي عمره مفرده در اين ايام به سرزمين وحي مشرف ميشوند، با برنامه ريزي سازمان حج و زيارت و نظارت بعثه مقام معظم رهبري براي جلوگيري از اشكال در روزه عمره گزاراني كه علاقه مندند در اين سرزمين روزه داري را تجربه كنند با افزايش روزهاي سفر از ۱۲ روز به ۱۶ و ۲۱ روز اين امكان را براي زائران بيت الله الحرام و مسجد نبوي فراهم ميكنند.
لازم به ذكر است، تاكنون ۵۰۰ هزار زائر ايراني به سرزمين وحي سفر كردهاند كه حدود ۴۷۰ هزار نفر از اين تعداد به كشورمان بازگشتهاند و هماينك بيش از سيهزار نفر عمرهگزار ايراني در عربستان حضور دارند.
