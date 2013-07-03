 مشکلات چندین ساله در چند ماه حل نمی شود/ کار انتخاب افراد کابینه را آغاز کرده ایم 

رئیس جمهور منتخب با بیان اینکه هویت روحانیت در مردمی بودن آن است، گفت: روحانیت باید مستحضر به اعتبار و حمایت مردم باشد، ادامه جایگاه روحانیت و پایداری آن به قرابت و نزدیکی به مردم است، امروز حساسیت این مساله بیشتر شده است و باید اعتماد متقابل بین مردم و روحانیت برقرار باشد.



وی در ادامه خاطرنشان کرد: روحانیت نهاد واسط بین حکومت و مردم است و باید پاسخگوی حرمت، عزت و حقوق اساسی مردم باشد، حکومت برای حفظ عظمت مردم و زندگی و حقوق آنها است.



روحانی اظهار داشت: چه بخواهیم و نخواهیم کارهای ما به عنوان مسئولان نظام به پای روحانیت نوشته می شود، نباید شکاف و گسستی بین روحانیت و مردم باشد آن هم در شرایطی که مردم به تغییر و تحول امید بسته اند .

وی گفت: البته همه ما انسان هستیم و احتمال خطا و اشتباه در اعمال و رفتار ما هست، اشکالی ندارد و بلکه لازم و مفید است که حکومت اسلامی به مردم بگوید چه موفقیت ها و چه ناکامی هایی داشته است، به مردم بگوید که کجا در اجرای برنامه موفق بوده و در کجا اشتباه کرده است.



رئیس جمهور منتخب افزود: جلب اعتماد مرد و تکیه به همبستگی آنها کلید اصلی همه مشکلات است و در این مسیر باید توان تحمل نظرات صاحب نظران را داشته باشیم.



وی با بیان این که دولت به تنهایی قادر به حل مشکلات نیست گفت: این مردم هستند که باید برای حل مشکلات در صحنه حضور داشته باشند بلکه دولت تنها تسهیل کننده و سامان دهنده است.



روحانی افزود: ما احتیاج به جامعه قوی داریم و دولت قوی از یک جامعه قوی بر می خیزد، امروز زمینه مشارکت مردم فراهم شده است، مردم با امید به آینده در انتخابات حضور گسترده ای داشتند و این حضور ابتدای راه است.

روحانی گفت: باید زمینه مشارکت مردم را هر روز بیشتر و زمینه تصدی گری دولت در امور جامعه و مردم را هر روز کمتر و کمتر کنیم، دولت قوی و توانمند به معنای دولت مداخله گر و متصدی در همه امور و محدود کننده زندگی مردم و مداخله کننده در زندگی خصوصی مردم نیست.



وی افزود: قدرت دولت در بالا بردن اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی است. ارایه خدمات، کم کردن رنج ها و مشکلات مردم اعم از مادی و معنوی، زمینه سازی برای رشد و شکوفایی همه شهروندان در جهت درست، خواست تحول خواهانه جامعه و مردم باید باشد، مردم را باید محرم و صاحب کشور بدانیم، باید با مردم حرف بزنیم و با روی گشاده حرف آنها را بشنویم.



رئیس جمهور منتخب خاطرنشان کرد: مردم ما مردم فهیم، موقع شناس و بزرگواری هستند، اگر مطمئن شوند راهی که دولت آغاز کرده است راه درستی است همه مشکلات را تحمل می کنند، مردم می دانند مشکلات چندین ساله در چند روز یا چند ماه حل نمی شود، مردم صداقت می خواهند، مردم از دولت قول سدید می خواهند.

وی افزود: کلام دولت و روحانیت و سخن همه باید قول سدید باشد، قول سدید کلام محکم، استوار، راست ودرست است. اسلام صدق است، کلام پیامبر صدق است، جز ا راستگویی و درستگویی و سخن قوی و مستحکم که همانند سدی قوی در برابر انواع انحرافات باشد، کار ما به پیش نخواهد رفت.

روحانی با بیان اینکه قو سدید قول قصد است گفت: اعتدالی که از آن سخن می گوییم از زبان روایات، از قصد آمده است، قصد همان اعتدال است، قول سدید قول معتدلانه است، هم دولت باید قولش سدید باشد هم علما و روحانیت.

وی افزود: البته مسایل مردم از جمله تورم و بیکاری که نه تنها دامن طبقات پایین را گرفته بلکه دامن طبقات متوسط را هم گرفته است، باید مورد توجه قرار گیرد. مردم باید نسبت به آینده احساس اطمینان کنند، احساس کنند سرمایه های مادی و معنوی آنها اتلاف نخواهد شد.

رئیس جمهور منتخب با بیان اینکه تندروی و افراط باید کنار گذاشته شود، گفت: افراط و تندروی همواره به ما ضربه زده است آنقدر نمونه های فراوان در دوران انقلاب و پس از آن در ذهن من است که اگر بگویم از صدها مورد، اغراق و مبالغه نکرده ام.

وی افزود: مردم باید احساس امنیت فکری، سیاسی و اقتصادی کنند و نسبت به شرایط بین المللی احساس آرامش کنند امروز مسایل و مشکلات فراوانی پیش روی ما است من با آگاهی از همه مشکلات در این راه قدم گذاشتم و علیرغم مشکلات کم نظیری که بعدها من در یک بیانی به ملت ایران خواهم گفت که هیچ دولتی در تاریخ با مشکلاتی که این دولت با آن روبرو است، روبرو نبوده، اما به آینده به اندازه همه آن مشکلات و بیش از آن، امیدوارم.

روحانی ادامه داد: امید به آینده دارم که به اذن خدا و مدد الهی با کمک مردم و حضور و حنایت آنها ما مشکلات را پیش سر خواهیم گذاشت البته باید فرصت و زمان لازم در اختیار دولت یازدهم باشد، مردم به خوبی می دانند که باید تا رسیدن فرصت های لازم مشکلات را با صبر و مدارا و سعه صدر مدارا کنند.

وی درباره نقش حکومت و روحانیت در قبال مسایل جامعه گفت: این نقش یکسان نیست اما می تواند همسو باشد، روحانیت یک نهاد مستقل مردمی است هیچگاه نباید استقلال این نهاد صدمه ببیند، مردمی بودن و استقلال داشتن به معنای فاصله گرفتن از دولت و حکومت نیست، نهاد روحانیت به عنوان یک نهاد مستقل و پایدار مورد اعتماد مردم همان گونه که در طول تاریخ چنین بوده، باید نقش آفرین باشد.

رئیس جمهور منتخب ادامه داد: این به آن معنا نیست که روحانیت بخشی از دولت باشد یا نباشد، روحانیت مستقل است اما می تواند و باید نقش محوری در اصلاح و تعالی جامعه یعنی واسطه ای امین میان مردم و دولت باشد. روحانیون، ائمه جماعات و وعاظ از مجاری مهم انتقال مسایل و مشکلات مردم به حکومت و بیان مسایل دولت به مردم هستند. البته این نقش باید بر مبنای اطلاعات و تحلیل های دقیق باشد.

وی گفت: دولت یازدهم ساز و کار لازم برای ارتباط میان دولت و روحانیت و قاطبه روحانیون را برقرار خواهد کرد تا از این نهاد مردمی تاثیرگذار حداکثر استفاده شود، اصولاً در جامعه ما نیاز به پیوند مستحکمی میان حکومت با مردم و حکومت با روحانیون، روحانیون با روحانیون، روحانیون با مردم، حتی روحانیون با مسئولان دیگر مذاهب و ادیان باید داشته باشند.

روحانی با بیان اینکه جامعه اسلامی ما جامعه تک گویی نیست، ادامه داد: بلکه جامعه ای مشورتی، ارتباطی، گفتگویی و انتقادی است. ما از یک طرف باید از افراط و تندروی فاصله بگیریم و جامعه را سالم و طبیعی و معتدل بسازیم، از طرف دیگر گرایشات و سلایق گوناگون را پذیرا باشیم.

وی ادامه داد: در یک جامعه آزاد و بزرگ نمی توان یک سلیقه را حاکم کرد باید سلایق مختلف را در چارچوب موازین دینی و قانون اساسی بپذیریم. در عین حال درپی انسجام، یک دلی و یکسویی نیز باشیم، همان طور که در علوم، اختلاف نظرات علمی موجب تعالی علوم بوده و خواهد بود، مباحثه و نقد، بیان نظرات گوناگون از روی دلسوزی و از سوی صاحب نظران می تواند موجب ارتقای سطح آگاهی مردم و موجب مشارکت بیشتر مردم شود.

رئیس جمهور منتخب گفت: خطر آن زمانی است که بین ارکان اصلی جامعه شکاف باشد یا خدایی ناکرده یک گروه خود را مساوی اسلام، مساوی انقلاب و مساوی ولایت فقیه تلقی کند و گروه مقابل را ضد دین، ضد انقلاب و ضد ولایت فقیه معرفی کند.

روحانی افزود: همه مشکلات از اینجا نشات می گیرد بدون سعه صدر و بالا بردن آستانه تحمل، رشد و تعالی امکان پذیر نخواهد بود، هر شهروند ایرانی حتی هر فرد روحانی ممکن است گرایشات خاص اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشته باشد که سر جای خود محترم است اما این گرایشات را نباید عین اسلام بداند یا معرفی کند، روحانیت باید ماورای مسایل روزمره سیاسی، در چارچوب تبلیغ احکام دین و ترویج مبانی نظام اسلامی، تقویت آن، وظیفه سنگین را بر دوش خود احساس کند البته که ما انسان هستیم و همیشه ممکن است دارای خطا و اشتباه باشیم.

رئیس جمهور منتخب گفت: مهم این است که دغدغه ما دغدغه اسلام، کشور و مردم باشد، باید از راهی که مقام معظم رهبری پیش پای ما گذاشتند بهره ببریم. در این انتخابات فرمودند حتی آنها که دلخوری از نظام دارند پای صندوق آرا بیایند و برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند.

وی افزود: واقعیت این است که مردم را باید انتخاب گر ببینیم ما باید بیان حق را به مردم عرضه کنیم اما انتخاب با مردم است هیچگاه نباید نه روحانیت، نه دولت، نه حکومت خود را قیم مردم بدانند همه باید خدمتگزار مردم باشیم.

روحانی با بیان این که روحانیت دارای دو حیثیت است، گفت: اول حیثیت شخصی است که می تواند نگاه شخصی خود باشد اما حیثیت حقوقی آنجا است که ورای گرایشات شخصی بر بالای منبر و در کنار محراب باید عمل کند آنجا باید دغدغه اسلام و نظام اسلامی و کشور را داشته باشد و امانتدار واقعی بیان خدا باشد. رئیس جمهور منتخب افزود: رسالت ما در بیان احکام خدا باید توأم با امانت باشد، آنچه بیان حق است به مردم بگوییم و ممکن است تفسیرهای متفاوتی از قرآن باشد، آن را مطلق نکنیم مثل دوران اصولی و اخباری و یا مانند زمانی که فقه و فلسفه بود و یکی دیگری را از حق جدا می دانست، ندانیم.

روحانی اظهار داشت: جامعه باید احساس کند که روحانیون ملجاء جامعه هستند و اگر اشکالاتی در برخی گرایش ها می‌بینیم با موعظه و جدال احسن به آنها بپردازیم و خدای نکرده با انگ اتهام به آنها اشاره نکنیم.

وی گفت: توجه داشته باشیم که جامعه ما، جامعه جوان است و جوان ویژگی خاص خود را دارد، نقش روحانیت جذب جوانان باشد. اگر گاهی در رفتار و مناسک آنها ایرادی است، با صعه صدر برخورد کنیم و باور داشته باشیم که اکثریت جوانان به اعتقادات خود پایبند و مومن هستند و همه نظرسنجی ها نشان می دهد که جوانان به آخرت و معاد معتقدند.

رئیس جمهور منتخب ملت خاطر نشان کرد: جوانان با لحن تند جذب نمی شوند و انشاءالله تحقیر هم که وجود نخواهد داشت، ما سروکارمان با جسم جوانان نیست که با زور بتوان کار کرد، سر و کار ما با فکر جوانان است و راهی جز صعه صدر، بیان نرم و قول سدید ندادیم.

روحانی با بیان اینکه باید به پرسش های جوانان پاسخ بدهیم، گفت: اگر پاسخی برای پرسش های آنها نداریم، باید خودمان را اصلاح کنیم. جوانان باید احساس حرمت کنند و خود را فرزندان جامعه روحانیت بدانند.

وی در ادامه افزود: همه اهل مذاهب باید احساس کنند که حقوق شهروندی آنها رعایت می شود و باید بدانیم که اقتدار جمهوری اسلامی ایران مشروط به آن است که هر کسی در چارچوب قانون و تا زمانیکه مخل امنیت و مصالح نظام نباشد از آزادی برخوردار است.

رئیس جمهور منتخب مردم با بیان اینکه اعتدال هم روش، هم راه، هم مسیر و هم مقصد است، گفت: اعتدال بدون عقلانیت و فاصله از شعار بدون علم گرایی، بدون واقع گرایی، بدون توجه به آرمان ها و بدون آزادی و توجه به نظر دیگران به اخلاق و ادب امکان پذیر نیست.