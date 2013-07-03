سارق حرفه اي سيم و كابل برق در رفسنجان دستگير شد/ انهدام باند ننه خاور

سرهنگ محمد مهدوی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پي وقوع چند فقره سرقت سيم و كابل برق در مناطق مختلف روستاهای تابعه شهرستان رفسنجان، دستگيري عامل يا عاملین سرقت در دستور كار ماموران انتظامي شهرستان قرار گرفت.

وي افزود: در اين راستا با اقدامات اطلاعاتي ماموران انتظامي كلانتري 11 شهری، یک سارق غیربومی به همراه یک مالخر تبعه افغانستان را در یکی از روستاهای شهرستان هنگام سوزاندن و ذوب کردن سیم های برق در کارگاه ضایعاتی دستگیر کرده و از آنها مقدار بیش از دو تن سیم و کابل برق کشف و ضبط شد.

مهدوی نیا ادامه داد: متهم در تحقيقات فني و تخصصي به عمل آمده به چند فقره سرقت سیم از نقاط مختلف شهر و روستاهای اطراف اعتراف كرد.

انهدام باند ننه خاور/ 5 نفر دستگیر شدند

فرمانده انتظامي رفسنجان همچنین از انهدام باند پنج نفره سارقين منزل و موتورسيکلت معروف به باند " ننه خاور" و كشف 10 فقره سرقت خبر داد و بیان داشت: ماموران کلانتري 12 شهري در پي اطلاع از يک فقره سرقت از يك مرکز درماني، دستگيري عاملان سرقت را در دستور كار قرار دادند.

وي ادامه داد: پليس پس از انجام يكسري اقدامات اطلاعاتي و پي جويي هاي پليسي يك هفته اي موفق شد پنج عضو يك باند سرقت را شناسايي كند.

فرمانده انتظامي شهرستان رفسنجان عنوان داشت: در تحقيقات تكميلي پليس مشخص شد اعضاي اين باند سابقه دار بوده و با اجاره كردن چند اتاق از يك خانم به نام "خاور" و نام گذاري باند خود به نام " ننه خاور" اقدام به اعمال مجرمانه مي كنند.

وي تصریح كرد: پليس ضمن هماهنگي با مقام قضايي محل مورد نظر را محاصره و پنج عضو اين باند را دستگير كرد.

سرهنگ مهدوي نيا اظهار داشت: در بازرسي از اين محل تعدادي اموال سرقتي كشف شد و و تحقيقات تكميلي پليس، اعضاي اين باند تا كنون به 10 فقره سرقت منزل، موتورسيكلت و اماكن اعتراف كردند.

این مسئول انتظامی از شهروندان درخواست کرد مدارك مهم، پول، طلا و جواهرات خود را در جاي امن نگهداري و ليست دقيق اموال موجود در منزل را به همراه شماره سريال آن در مكان مناسبي نگهداري کنند.

وی همچنین یادآور شد: شهرمندان موتورسيکلت خود را به هنگام پارک کردن به تجهيزات ايمني و بازدارنده مجهز کرده با قفل و زنجير آنرا به شيئي ثابت و محکم وصل کنند و حتي المقدور در شعاع ديد خود و افراد مطمئن قرار دهند.