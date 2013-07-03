  1. دانشگاه و فناوری
۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۰۵

شرایط دریافت پروانه ارائه خدمات مراكز داده اينترنتي تصویب شد

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اصول حاكم بر پروانه ارائه خدمات مراكز داده اينترنتي (IDC) را تصويب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به منظور ساماندهي و ايجاد زمينه توسعه مراكز داده اينترنتي - دیتاسنتر -، اصول حاكم بر پروانه ارائه خدمات مراكز داده اينترنتي (IDC) را تصويب كرد كه در پي آن با ساماندهي اين مراكز، امكان ميزباني محتواي داخلي و ايمني اطلاعات و داده‌هاي اينترنتي در داخل كشور فراهم مي‌شود.

براساس اين مصوبه، متقاضيان ايجاد مراكز داده اينترنتي (IDC) بايد از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پروانه دريافت كنند.

قلمرو فعاليت، تعرفه و كيفيت سطح خدمات، مدت اعتبار پروانه، خدمات سرور اختصاصي، ميزباني وب و پست الكترونيكي، سرور اختصاصي مجازي، فضاي قفسه و قفس امن به عنوان خدمات موضوع پروانه از مواردي است كه در مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات پيش‌بيني شده است.

