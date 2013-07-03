شرایط دریافت پروانه ارائه خدمات مراكز داده اينترنتي تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به منظور ساماندهي و ايجاد زمينه توسعه مراكز داده اينترنتي - دیتاسنتر -، اصول حاكم بر پروانه ارائه خدمات مراكز داده اينترنتي (IDC) را تصويب كرد كه در پي آن با ساماندهي اين مراكز، امكان ميزباني محتواي داخلي و ايمني اطلاعات و داده‌هاي اينترنتي در داخل كشور فراهم مي‌شود.

براساس اين مصوبه، متقاضيان ايجاد مراكز داده اينترنتي (IDC) بايد از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پروانه دريافت كنند.

قلمرو فعاليت، تعرفه و كيفيت سطح خدمات، مدت اعتبار پروانه، خدمات سرور اختصاصي، ميزباني وب و پست الكترونيكي، سرور اختصاصي مجازي، فضاي قفسه و قفس امن به عنوان خدمات موضوع پروانه از مواردي است كه در مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات پيش‌بيني شده است.