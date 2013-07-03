طرح آبزی پروری در استخرهای دومنظوره کشاورزی گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پاسندی صبح چهارشنبه در بازدید از استخرهای دومنظوره کشاورزی و پرروش ماهی در آق قلا اظهار داشت: يکي پتانسيلهاي بالقوه منطقه آق قلا در بخش آبزي پروري وجود چاه هاي آب متعدد کشاورزي است.

وی عنوان کرد: این پتانسیل، امکان احداث استخرهاي دومنظوره کشاورزي را براي توسعه آبزي پروري فراهم کرده است،

پاسندي اضافه کرد: شيلات استان بويژه شيلات شهرستان نگاه ويژه اي به اين بخش دارد به جهت اينکه اجراي اين طرح هاي آبزي پروري در روستاها زمينه رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي را فراهم مي آورد.

فرماندار شهرستان آق قلا نيز اظهار داشت: طرح هاي کوچک آبزي پروري در منطقه آق قلا علاوه بر ايجاد اشتغال در روستاها به جهت توليد بالا ماهي دراين استخرها که شرايط مناسبي در خصوص تأمين آب وساير اقداماتي که در دوره پرورش ماهي مي توان انجام داد، درآمد بسيارمطلوبي را براي کشاورز فراهم مي کند و باعث رشد اقتصادي منطقه مي گردند.

حاجی گلدی کر اضافه کرد: ورمي کمپوست در راستاي بهينه سازي زمين هاي کشاورزي و توسعه آبزي پروري در سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي بايستي در اولويت کاري مسئولان جهاد کشاورزي و شيلات قرار گيرد.

طاطار رئيس شيلات شهرستان آق قلا نيز در اين بازديد مهمترين اهداف اجراي طرح پرورش ماهي در استخرهاي دومنظوره کشاورزي و پرورش ماهي را ، استفاده بهينه و دومنظوره از امكانات و منابع آبي خرد موجود در منطقه ،افزايش توليد محصولات كشاورزي زمينها با استفاده از آب غني شده استخرها توسط ماهيان پرورشي ، افزايش مصرف سرانه ماهي در مناطق روستاي تثبيت اشتغال وافزايش درآمد خانواده هاي كشاورزي منطقه عنوان کرد.

به گفته طاطار در سال جاري پيش بيني مي شود ميزان برداشت ماهي در اين بخش حدود 70 تن باشد.