دانشگاه آزاد همدان به امکانات پذیرایی از میهمانان تابستانی مجهز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صنعتی آراسته صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در این مجتمع اقامتی بیش از 40 اتاق اقامتی4 تخته برای اسکان میهمانان تابستانی در واحد همدان مطابق با استانداردهای یک مکان اقامتی مناسب فراهم شده است.

صنعتی آراسته افزود: در این مکان با ظرفیتی حدود 185 نفر وسایلی اعم از یخچال، فرش، میز غذاخوری، تلویزیون و تجهیزات خوابگاهی فراهم آمده و تمام امکانات در اختیار میهمانان قرار خواهد گرفت.

وی گفت: برای ارائه خدمات به اسکان بیش از 40 خانواده در هرشب محدودیتی وجود نخواهدداشت.

وی بیان داشت: از دیگر امکانات ایجاد شده در مجتمع اقامتی فدک می توان به محوطه بازی کودکان و خردسالان اشاره کرد که با بهره گیری از وسایل بازی و تفریحی می تواند اوقات خوبی را برای کودکان ایجاد کند.

صنعتی عنوان کرد: تعدادی از همکاران دانشگاه آزاد اسلامی همدان به منظور پذیرایی از میهمانان در نظر گرفته شده اند و برای اینکه خاطره خوشی در اذهان مسافران کهن شهر ایران، همدان، نقش بندد هدایای ویژه ای نظیر بسته های فرهنگی برای میهمانان واحد همدان در نظر گرفته شده است.

معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی همدان بیان داشت: با هماهنگی های به عمل آمده در ایام تابستان پزشک و راننده آماده به خدمت برای مواقع ضروری در دانشگاه حضور دارد.