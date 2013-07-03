طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار تا سال 2020 به طول می انجامد

سیاوش رضوانی در گفتگو با مهر با بیان اینکه طرح عظیم توسعه بندر شهید بهشتی چابهار در 5 مرحله تعریف و برنامه ریزی شده است اظهار داشت: در مرحله نخست حذف 2 پست اسکله و ایجاد دو اسکله کانتینری به طول 640متر، احداث قسمت انتهایی موج شکن به طول یک هزار و 650 متر، لایروبی 17 ملیون متر مکعب و احیای اراضی به میزان 195 هکتارو همچنین احداث سه پست اسکله چند منظوره به طول 580 متر در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در فاز دوم طرح توسعه نیز ایجاد یک اسکله کانتینری 360 متری و در فاز سوم نیز حذف دو پست اسکله نصب سریع بندر شهید بهشتی و تنزیل اسکله چندمنظوره شهید بهشتی به اسکله نفتی در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین ایجاد اسکله چندمنظوره و ایجاد اسکله کانتینری 360 متری در ترمینال شماره یک را از برنامه های برنامه ریزی شده در فز های چهارم و پنجم توسعه در این بندر عنوان کرد.

رضوانی لایروبی در این بندر را مهمترین قسمت اجرایی و پر هزینه ترین بخش این پروژه ملی در فاز نخست عنوان کرد و گفت: برای ساخت اسکله های مرحله نخست طرح توسعه بندر چابهار که در حال انجام است باید لایروبی به صورت کامل به اتمام برسد.



