۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۴۴

رضوانی در گفتگو با مهر:

طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار تا سال 2020 به طول می انجامد

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار که در پنج مرحله انجام خواهد شد تا سال 2020 به طول می انجامد.

سیاوش رضوانی در گفتگو با مهر با بیان اینکه طرح عظیم توسعه بندر شهید بهشتی چابهار در 5 مرحله تعریف و برنامه ریزی شده است اظهار داشت: در مرحله نخست حذف 2 پست اسکله و ایجاد دو اسکله کانتینری به طول 640متر، احداث قسمت انتهایی موج شکن به طول  یک هزار و 650  متر، لایروبی 17 ملیون متر مکعب و احیای اراضی به میزان 195 هکتارو همچنین احداث سه پست اسکله چند منظوره به طول 580 متر در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: در فاز دوم طرح توسعه نیز ایجاد یک اسکله کانتینری 360 متری و در فاز سوم نیز حذف دو پست اسکله نصب سریع بندر شهید بهشتی و تنزیل اسکله چندمنظوره شهید بهشتی به اسکله نفتی در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین ایجاد اسکله چندمنظوره و ایجاد اسکله کانتینری 360 متری در ترمینال شماره یک  را از برنامه های برنامه ریزی شده در فز های چهارم و پنجم توسعه در این بندر عنوان کرد.

رضوانی لایروبی در این بندر را  مهمترین قسمت اجرایی و پر هزینه ترین بخش این پروژه ملی در فاز  نخست عنوان کرد و گفت: برای ساخت اسکله های مرحله نخست طرح توسعه بندر چابهار که در حال انجام است باید لایروبی به صورت کامل به اتمام برسد.

 

