مطالعات شناختي 5 خوشه کسب و کار در صنایع کوچک به انجام رسيد

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمانی قبل از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد:در حال حاضر ما دو خوشه خاتمه يافته و دو خوشه در حال توسعه داريم.

وی افزود: ويرايش اوليه تهيه نقشه جامع خوشه ها در استان به انجام رسيده است که در سال جاري طبق استاندارد تعريف شده بروزرساني خواهد شد.

بهره برداری از مرکز خدمات فناوری شهرک فناوری

سلیمانی همچنین بهره برداری از مرکز خدمات فناوری شهرک فناوری خبر داد و گفت: این مرکز مکانی بسیار مناسب جهت استقرار مشاورین صنعتی و ارتباط نزدیک صنعت با حوزه مشاوره و خدمات مرتبط است.

وی با تأکید بر وظیفه حیاتی شرکت شهرکهای صنعتی در ایجاد بستری مناسب برای سرمایه گذاری، اظهار داشت: ایجاد علاقه مندی و ترغیب افراد به سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در بخش صنعت استان وظیفه اصلی شرکت شهرکهای صنعتی ا ست.

اشتغالزایی 60 هزار نفر در شهرکهای صنعتی ایجاد شد

وی همچنین از ایجاد اشتغال برای نزدیک به 60 هزار نفر در شهرکها و نواحی صنعتی این استان خبرداد.

وی افزود: با فراهم آوردن زیرساختها در شهرکها و نواحی صنعتی، بهره برداری بهتر از امکانات و زیرساختهای اولیه برای سرمایه گذاران و جلب رضایت حداکثری صنعتگران در دستور کار این شرکت قرار دارد.

وی همچنین به لزوم انجام کارهای فرهنگی برای شاغلان در واحدهای صنعتی اشاره و اظهار امیدواری کرد: با فعال کردن مساجد در شهرکها و انجام امور آموزشی در حوزه های فرهنگی و دینی بتوان زمینه رشد معنوی بخشی از جامعه را که در صنعت استان فعالیت می کنند، فراهم کرد.

وجود 3 هزار و 200 واحد در شهرک های صنعتی خراسان رضوی

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی نیز در گزارشی مأموریتها، فعایتها و برنامه های آتی این شرکت را در حوزه های سخت افزاری و نرم افزاری تشریح کرد.

سلیمانی گفت: تا کنون 37 شهرک و ناحیه صنعتی فعال در وسعتی افزون بر 4 هزار و 663 هکتار در حال فعالیت بوده و تاکنون بیش از 3 هزار و 200 واحد صنعتی وجود دارد.

وی تصریح کرد: در همه شهرستانهای استان خراسان رضوی با توجه به استعداد ها و قابلیت های صنعتی آن منطقه شهرک و ناحیه ایجاد شده است.

اشتغال 20 هزار نفر در شهرک صنعتی توس

وی میزان اشتغال ایجاد شده در شهرکها و نواحی صنعتی را نزدیک به 60 هزارشغل اعلام کرد که بیشترین آن را مربوط به شهرک صنعتی توس نزدیک به 28 هزار نفر دانست.

سلیمانی با تأکید بر وجود مشکلات زیرساختی در شهرکها و نواحی صنعتی اظهار داشت: یکی از بزرگترین معضلات شهرکها و نواحی صنعتی را عدم گازرسانی به واحد های صنعتی دانست.

وی اعلام کرد: تاکنون 21 شهرک و ناحیه صنعتی از37 شهرک و ناحیه صنعتی فعال استان ،گاز دار شده است كه طول شبكه توزيع گاز اين 21 شهرك بالغ بر 300 كيلومتر است.

گاز رسانی به 7 شهرک صنعتی تا پایان سال

وی ادامه داد: با حمایت دولت تا پایان سال جاری 7 شهرک و ناحیه صنعتي خرگرد خواف ،كوثر گناباد، تربت جام، فاز2 شهرك صنعتي كاويان، باخرز ،رباط سنگ و تايباد به طول 58 كيلومتر و با اعتباری بالغ بر 18 میلیارد ریال گازدار می شوند.

وعلاوه بر اين شبكه توزيع گاز 8 شهرك و ناحيه صنعتي ديگر نيز به طول 65 كيلومتر و با اعتباری بالغ بر 22 میلیارد ریال در حال اجراست.

مواجه با کمبود آب در ایجاد و توسعه صنایع

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی یکی دیگر از مشکلات صنعت استان را مسأله کمبود آب در ایجاد و توسعه صنایع اعلام کرد.