ارتباط با مراجع، راهی برای سنجش درستی عملکردهاست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والسملمین سید محمد سعیدی در دیدار با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم که در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، ‌فعالیت این سازمان را از برکات انقلاب اسلامی ایران برشمرد.

وی با اشاره به مقدم شمردن "وصیت" نسبت به "دین" افراد در قرآن کریم اظهار داشت: سازمان اوقاف و امور خیریه در دوران غیبت امام معصوم(ع)، با اذن ولی فقیه، متولی عمل نمودن به وصیت افراد است که این مسئله از برکات انقلاب است.

امام جمعه قم با اشاره به کم توجهی به صرف موقوفات مردم بر اساس نیت افراد و وجود گسترده موقوفه خواری در دوره طاغوت اظهار کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، موقوفات سامان گرفت و هر روز بر توفیقات این سازمان افزوده شده است.

وی با بیان اینکه سازمان اوقاف باید در محل‌هایی که موقوفات صرف می‌شود، مردم را نسبت به واقف آن آشنا سازند، ادامه داد: در این شرایط وقتی مردم نسبت به این گونه اقدامات آگاه می‌شوند، با فرهنگ وقف آشنا شده و نسبت به این باقیات الصالحات انگیزه پیدا می‌کنند.

حجت الاسلام سعیدی در ادامه با اشاره به جایگاه قم نسبت به دیگر اماکن جهان اظهار داشت: وجود این تعداد مراجع عظام تقلید و بزرگان و فضلای دین در قم، در هیچ جای دیگر دیده نمی‌شود؛ این افراد مرجع و ملجأ مردم هستند؛ ارتباط با این افراد می‌تواند نقش زیادی در پیشبرد برنامه‌ها و درستی آنها داشته باشد.

وی با بیان این که ارتباط با مراجع تقلید میزانی برای درستی عمل است، خطاب به مسئولان سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: ارتباط با مراجع تقلید میزان و سنجشی برای فهمیدن میزان درستی عملکرد نهاد‌ها و سازمان‌ها است، در صورتی که خدای نکرده عملکردی در مسیر درست نباشد، مراجع و بزرگان دین، دلسوزانه نسبت به این مسئله تذکر می‌دهند.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در پایان با بیان این که مسئولان سیاسی واجتماعی برای پیشرفت در عملکرد و اطمینان از قرار داشتن در مسیر درست باید با مراجع ارتباط داشته باشند، افزود: البته این مسئله نسبت به نهاد‌هاو ارگان‌های دینی اهمیت دوچندانی می‌یابد.

در ادامه این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین شوزب شیری، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم گزارشی از عملکرد این اداره ارائه داد و به برنامه‌های آتی اشاره کرد.