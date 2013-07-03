مازندران قهرمان مسابقات وزنه برداری نوجوانان کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون وزنه برداری، در این رقابتها که با حضور 173 وزنه بردار نوجوانان از 25 استان، در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی پنجم مرداد اراک برگزار شد، مازندرانی ها خوش درخشیدند و با قهرمانی در چهار وزن 56، 62، 94 و 94+ کیلوگرم، ضمن کسب 16 مدال طلا، نقره و برنز. با 598 امتیاز تیمی، پس از دو سال به نوار قهرمانی‌های خوزستان در رقابتهای وزنه برداری نوجوانان کشور پایان دادند و بالاتر از این تیم، روی سکوی نخست ایستادند.

بعد از مازندران که با مربیگری فریدون غزالیان، عنوان قهرمانی را به دست آورد، خوزستان و اصفهان رده‌های دوم و سوم مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان کشور را از آن خود کردند.



کمیته برگزاری مسابقات، رده بندی 6 تیم برتر این رقابتها را به شرح زیر اعلام کرد:

1- مازندران با 598 امتیاز

2- خوزستان با 533 امتیاز

3- اصفهان با 454 امتیاز

4- چهارمحال بختیاری با 429 امتیاز

5- مرکزی با 428 امتیاز

6- فارس با 390 امتیاز