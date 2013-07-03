400 نفر به عضویت باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد همدان درآمدند

به گزارش خبرنگار مهر، سهیل سبحان صبج چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در سه ماهه فصل بهار سال جاری اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد همدان موفق به چاپ و ارائه 11 عنوان مقاله ISI و سه عنوان مقاله در مجله های معتبر خارجی شده اند.

سبحان گفت: انتشار و ارائه هشت عنوان مقاله در مجله های isc، دو عنوان مقاله در مجله های علمی- عمومی، یک عنوان مقاله در همایش های بین المللی و دو عنوان مقاله در همایش های ملی از جمله فعالیت های سه ماه اول سال است که توسط اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد همدان انجام شده است.

وی اظهار داشت: در اين مدت علاوه بر تسهيلات اعطايي به اعضاء، اتمام یک عنوان طرح پژوهشی، عقد قرارداد برای اجرای دو عنوان طرح پژوهشی و شرکت در نمایشگاه دستاوردهای علمی وپژوهشی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در مجلس شورای اسلامی با ارائه دستاوردهای باشگاه واحد نيز از دیگر فعالیت های باشگاه این واحد دانشگاهی بوده است.

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد همدان تاکید کرد: باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از سال 1379 به طور رسمی فعالیت خود را با هدف شناسایی، جذب و حمایت دانش پژوهان ممتاز استان همدان آغاز و از بدو تأسیس تاکنون موفق به جذب بیش از 400 نفر شده است.

وی در خصوص تسهیلات قابل ارائه به اعضای باشگاه پژوهشگران جوان عنوان کرد: مطابق آیین نامه ابلاغ شده، به هر یک از اعضای باشگاه پژوهشگران جوان، بستگی به میزان فعالیت و مشارکت آن ها در برنامه های باشگاه تسهیلاتی همچون پاداش چاپ مقاله در مجله های معتبر، کمک هزینه سفر به مکه و عتبات عالیات، کمک هزینه سفر به سایر کشورها برای ارائه مقاله و شرکت در همایش ارائه می شود.