اکنون زمان محقق شدن حماسه اقتصادی است/ چهارمحال وبختیاری نیازمند تامین آب

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید زمانیان پیش از ظهر روز چهارشنبه در جلسه شورای ادرای در فرمانداری شهرستان شهرکرد با اشاره به اهمیت تکریم ارباب رجوع، عنوان کرد: وظیفه اصلی ادارات و نهادهای دولتی رسیدگی به مشکلات ارباب رجوع است و ادارات باید جواب گوی نیازمندی‌های مردم برای حل مشکلات باشند.

وی در ادامه گفت: خلق حماسه سیاسی بزرگ وعظیم زیر سایه رهبری با هوشیاری کامل تمامی توطئه های دشمنان غربی را خنثی کرد و آنان را مایوس ساخته است.

وی افزود: اکنون زمان آن رسیده است که حماسه اقتصادی را رقم زده شود و این کار نیز به یاری خدا انجام خواهد گرفت.

سعید زمانیان گفت: از همه ادارات و نهادهایی که در سطح استان در برگزاری انتخابات سالم همکاری داشته اند تقدیر و تشکرکرد و از مردم استان چهارمحال و بختیاری که ولایت مدارانه پای صندوق های رای حضور داشته اند سپاس گزاری کرد.

نماینده مردم شهرکرد گفت: مرکز درمانی و بهداشتی بخش لاران باید توسعه و گسترش یابد و تجهیزات لازم برای این مرکز درمانی فراهم شود.

وی عنوان کرد: روستاهای بخش لاران از نظر توسعه در وضعیت نامناسبی هستند و در توزیع اعتبارات باید به مناطق روستایی نیز توجه شود.

به مناطق محروم استان توجه بیشتری شود

وی در ادامه گفت: تخصیص اعتبارات باید بر اساس اولویت های موجود صورت گیرد و به مناطق محروم استان نیز توجه بیشتری شود.

سعید زمانیان در زمینه انتقال آب استان، عنوان کرد: استان چهارمحال وبختیاری با پروژه انتقال آب مخالف نیست بلکه با نحوه انتقال نادرست آب به استان‌های دیگر مخالف است.

نماینده مردم شهرستانهای شهرکرد، بن و سامان در مجلس افزود: دراستان چهارمحال وبختیاری با وجود آب بسیاری از روستاهای موجود با تانکر آبرسانی می شود و در بسیاری از روستا مشکل تامین آب شرب وجود دارد.

وی بیان کرد: در ابتدا باید نیازمندی استان چهارمحال وبختیاری به آب در زمینه شرب، کشاورزی و صنعت تامین شود و سپس مازاد آب را به استان‌های دیگر انتقال داده شود.