صنعتگران البرز چشم انتظار جانمایی نمایشگاه بین المللی استان

به گزارش خبرنگار مهر، استان البرز در طول سالهای اخیر صنایع بیشماری را در دل خود جای داده و نام البرز مدت ها است که در لیست قطب های صنعتی کشور به ثبت رسیده است.



همجواری این استان با پایتخت، قرارگیری در مسیر بیش از 13 استان کشور به عنوان یکی از شریان های ارتباطی و این اواخر نیز با مطرح شدن بحث رفع ممنوعيت استقرار صنايع در شعاع 120 کيلومتری موجب تمایل سرمایه گذاران برای حضور در این استان شده و این موضوع ظرفیت های ویژه ای را ایجاد می کند تا البرز همچنان در حوزه اقتصادی و صنعتی پیشتاز باشد.



وجود ظرفیت های بیشمار این استان در بخش های کشاورزی، صنعتی و اقتصادی واقعیتی انکار ناپذیر است اما این پتانسیل ها باید به نحوی بروز و ظهور یابد و آنچه در طول سالهای اخیر بالاخص بعد از شکل گیری استان همواره مغفول باقی مانده موضوع محلی است که توانمندی های البرز را در بخش های مختلف به نمایش بگذارد.



به رغم آنکه بعد از شکل گیری استان شاهد برگزاری نمایشگاه های مختلف داخلی و حتی بین المللی در مکان های مختلفی بوده ایم، اما تاکنون ظرفیت های کامل استان در قالب یک نمایشگاه دائمی معرفی نشده است و با وجود آنکه همه ساله نیز نمایشگاه های زیادی در البرز برپا می شود به جهت فقدان محلی دائمی، هزینه های گزافی صرف شده و جز گروه هایی خاص بقیه امکان معرفی توانمندی های خود را ندارند.



موضوع ایجاد سایت نمایشگاه دائمی استان البرز که مدت ها است در دستور کار کارگروه های اقتصادی قرار گرفته و پای کارشناسان و سرمایه گذاران بیشماری را به میز مذاکره با مسئولان اقتصادی این استان کشانده هنوز در مرحله مکان یابی قرار دارد.



نخستین گزینه برای استقرار سایت این نمایشگاه منطقه ویژه اقتصادی پیام بوده است، این منطقه به جهت اینکه به عنوان یکی از بزرگترین فرودگاه های باری کشور شناخته شده با استقرار گمرک، بانک و ... همواره به عنوان بهترین نقطه برای احداث نمایشگاه مورد نظر دست اندرکاران این بخش بوده است.

و این اواخر نیز محلی واقع در مسیر ایستگاه مترو گرمدره به عنوان دیگر گزینه ها از سوی سرمایه گذاران طرح پیشنهاد شده است.

آخرین خبرها از ایجاد سایت نمایشگاه دائمی بین المللی استان البرز به جلسه کارگروه صادرات غیر نفتی استان باز می گردد که طی نشستی با حضور جمعی از سرمایه گذاران و مدیران صنعت و معدن و تجارت این موضوع مجدد مورد بررسی قرار گرفت و به جهت عدم اتفاق آراء در انتخاب محل پیش بینی شده از سوی سرمایه گذار پروژه، منوط به بررسی بیشتر و اخذ تدبیری از سوی معاونت برنامه ریزی استانداری به عنوان متولی طرح آمایش استان شد.



اصغر عربیان استاندار البرز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: راه اندازی نمایشگاه دائمی ویژه تولید، صنعت و خودکفایی استان در مرحله پیگیری قرار دارد و با راه اندازی آن تعامل بین صاحبان صنایع و تولید بیشتر خواهد شد.

وی افزود: ظرفیت های بیشماری در بخش مختلف صنعت، کشاورزی، اقتصادی و...وجود دارد که با ایجاد نمایشگاهی دائمی تمامی این توانمندی به منصه ظهور می رسد و حرکت چرخ های اقتصادی استان شتاب مضاعفی می گیرد.



استاندار البرز گردهمایی صاحبان صنایع و تولید را زیر یک سقف امتداد حرکت در مسیر شعار سال و خلق «حماسه اقتصادی» دانست.



به هر روی راه اندازی سایت نمایشگاه دائمی استان البرز یکی از موضوعات مهمی است که نگاه های بیشماری از تولید کنندگان و صاحبان صنایع استان چشم به راه افتتاح آن است تا در سال مزین به « حماسه اقتصادی» بخشی از تلاش های افسران و سربازان جهاد حوزه اقتصادی به بار بنشیند.