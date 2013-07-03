به گزارش خبرنگار مهر، عباس تابش صبح چهارشنبه در نشست شورای کنترل و نظارت استان بوشهر اظهار داشت: طرح تشدید نظارت‌ها بر واحدهای عرضه کننده مرغ، خوار و بار فروشی‌ها، عرضه کنندگان مواد لبنی و پروتئینی و غذایی پرمصرف آغاز شده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر پایگاه‌های ثابت و سیار، کار نظارت و بازرسی در سطح شهر بوشهر و سایر شهرستان‌ها را به طور منظم و با جدیت انجام می‌دهند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به توزیع مرغ در سطح استان بوشهر، خاطرنشان ساخت: در راستای تنظیم بازار ایام منتهی به ماه مبارک رمضان توزیع مرغ منجمد با قیمت پنج هزار و 200 تومان برای مصرف کننده در سطح خرده‌فروشی آغاز شده است.

وی با اشاره به آغاز توزیع یک‌هزار تن مرغ منجمد در سطح استان بوشهر و ادامه این روند تا پایان ماه مبارک رمضان، افزود: طی روزهای آینده پیش بینی می‌شود میزان یک‌هزار و 500 تن مرغ منجمد دیگر نیز از محل ذخیره کشوری جذب شود و از طریق شبکه‌های توزیع در اختیار شهروندان قرار گیرد.

تابش با اشاره به اینکه میانگین مصرف روزانه استان بوشهر بین 35 تا 50 تن است، ادامه داد: در حال حاضر توزیع از طریق شبکه‌های منتخب انجام می‌شود و در صورت لزوم از ظرفیت واحدهای صنفی که امکانات و ظرفیت‌های لازم را داشته باشند نیز استفاده خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر خاطر نشان کرد: توزیع مرغ منجمد مربوط به کل استان است و در تمامی شهرستان‌ها مرغ منجمد با همین قیمت عرضه می‌شود.