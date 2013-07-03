هواپیمای تحول بنیادین سالم به زمین نشست

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم مستقیم صبح چهارشنبه در شورای معاونان آموزش و پرورش گلستان افزود: يكي از شاخصه هاي تحقق تحول بنيادين مهندسي نيروي انساني در آموزش و پرورش است.

مشاور وزير آموزش و پرورش از مديريت آموزش و پرورش استان تقدير و تشكر كرد و بيان داشت: ما در طول دوران مديريت ايشان هيچ مشكلي در استان نداشته و اين نشان از تدبير دقيق مدير كل استان بوده است.

مدير كل ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت آموزش و پرورش گفت: تحول بنيادين در همه ابعاد موجب بالندگي و پويايي آموزش وپرورش شده است.

مديركل ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات به عملكرد وزير آموزش و پرورش در راستاي اقدامات انجام شده، اشاره كرد.

مستقيم در ادامه به خلق حماسه سياسي در انتخابات رياست جمهوري اشاره كرد و افزود: حضور حداكثري مردم در صحنه انتخابات از مطالبات مقام معظم رهبري بود كه خوشبختانه تحقق پيدا كرد.