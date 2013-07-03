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۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۴۴

مستقیم:

هواپیمای تحول بنیادین سالم به زمین نشست

هواپیمای تحول بنیادین سالم به زمین نشست

گرگان - خبرگزاری مهر:مشاور وزير آموزش و پرورش، تحول بنيادين در آموزش و پرورش را به يك هواپيمايي تشبيه كرد كه مهر 90 پرواز خود را شروع كرد و به سلامت تمام به زمين نشست.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم مستقیم صبح چهارشنبه در شورای معاونان آموزش و پرورش گلستان افزود: يكي از شاخصه هاي تحقق  تحول بنيادين مهندسي نيروي انساني در آموزش و پرورش است.
 
مشاور وزير آموزش و پرورش از مديريت آموزش و پرورش استان تقدير و تشكر كرد و بيان داشت: ما در طول دوران مديريت ايشان هيچ مشكلي در استان نداشته و اين نشان از تدبير دقيق مدير كل استان بوده است.
 
مدير كل ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت آموزش و پرورش گفت: تحول بنيادين در همه ابعاد موجب بالندگي و پويايي آموزش وپرورش شده است.
 
مديركل ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات به عملكرد وزير آموزش و پرورش در راستاي اقدامات انجام شده، اشاره كرد.
 
مستقيم در ادامه به خلق حماسه سياسي در انتخابات رياست جمهوري اشاره كرد و افزود: حضور حداكثري مردم در صحنه انتخابات از مطالبات مقام معظم رهبري بود كه خوشبختانه تحقق پيدا كرد.
کد مطلب 2089195

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