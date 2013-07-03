طرح ضيافت در سيرجان اجرا می شود/ارائه کالا با تخفیف 15 درصدی در نمایشگاه ویژه ماه رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله با شروع ماه مبارك رمضان، اداره صنعت، معدن و تجارت در خصوص دستيابي مردم به كالاهاي اساسي و دسترسي آسان به خواربار مورد نياز در ماه مبارك رمضان اقدام به برگزاري بازارچه‌هايي به عنوان طرح ضيافت در سطح شهر می کند.

بر همين اساس چگونگي و نحوه‌ي اجراي طرح ضيافت در سيرجان را از رييس اداره صنعت، معدن و تجارت جويا شديم.

محمدرضا خواجویی در رابطه با چگونگي اجراي طرح ضيافت در سيرجان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در آستانه فرا رسيدن ماه مبارك رمضان با هماهنگي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان برنامه تامين و توزيع كالاهاي مورد نياز مردم در قالب طرح ضيافت ويژه ماه مبارك رمضان تدارك ديده شده است كه برخي از اين اقلام عبارتند از گوشت قرمز منجمد، گوشت مرغ منجمد، شكر، حبوبات، برنج.

طرح نظارتي اجرايي مي‌شود

این مسئول در خصوص چگونگي نظارت بر اين طرح افزود: در راستاي اهداف ستاد تنظيم بازار و كنترل قيمت‌ها طرح نظارتي ماه مبارك رمضان به مرحله اجرا درخواهد آمد. در اجراي اين طرح اولويت با اقلام پروتئيني، مواد لبني، مواد غذايي، ميوه و تره‌بار، سبزي، شيريني است و به منظور جلوگيري از افزايش قيمت كالاها و همچنين تنوع قيمت نيروهاي بازرسي اداره صنعت و معدن و تجارت، مجمع امور صنفي مشترك و ناظرين افتخاري به صورت صبح و عصر از واحدهاي صنفي سطح شهرستان بازرسي به عمل مي‌آورد.

وي افزود: در اين طرح مايحتاج مورد نياز همشهريان در حد بسيار زياد تدارك ديده شده است و با قيمت مناسب در اختيار عموم مردم قرار خواهد گرفت.

تخلفات را گزارش دهيد

خواجویی اظهار داشت: شهروندان سيرجاني مي‌توانند هرگونه سوء‌استفاده و تخلفات صنفي اعم از گرانفروشي، كم‌فروشي، عدم صدور فاكتور و احتكار را از طريق تلفن 124 و شماره پيامك 10000124124124 اعلام تا در اسرع وقت رسيدگي شود.

بازگشايي نمايشگاه ضيافت 3 روز قبل از شروع ماه رمضان

وي ابراز داشت: بر اساس آخرين تصميمات ستاد تنظيم بازار، در 300 نقطه از كشور در آستانه ماه مبارك رمضان نمايشگاه هاي ضيافت از سه روز قبل از ماه مبارک تا هفته اول رمضان به طور متمرکز در مرکز شهرستان ( خیابان شهید فهمیده روبروی شهربازی) و نیز بخش بلورد-گلستان، شهر زیداباد و پاریز برگزار می شود.

وی گفت: براساس اين تصميم‌گيري در كل كشور 15 تا 18 هزار غرفه راه‌اندازي و اتحاديه هاي صنفي، مجمع امور صنفي و همچنين انجمن هاي صنفي توليدي مثل روغن، شكر و خرما به صورت فعال در اين نمايشگاه حضور خواهند داشت.

خواجویی یادآور شد: همچنين غرفه‌ رايگان نيز در اختيار برگزار‌كنندگان نمايشگاه قرار داده مي‌شود تا هزينه اي براي آن ها نداشته باشد.

رئيس صنعت، معدن تجارت سیرجان اذعان داشت: در اين نمايشگاه قيمت كالاها 10 تا 15 درصد پايين‌تر از قيمت بازار در اختيار مردم قرار مي‌گيرد.

وي در خصوص كيفيت مواد غذايي در اين طرح گفت: توزيع كالا به لحاظ کمي بيشتر شده است همچنين كيفيت بهتر مواد غذايي عرضه شده بيشتر مدنظر قرار گرفته و ميزان كالاي عرضه شده نسبت به سنوات قبل بيشتر است.

