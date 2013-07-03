جزئیات مرگ دستیار تخصصی طب سنتی از زبان استاد راهنما

دکتر محمود خدادوست در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: من استاد راهنمای ایشان بودم و روز دوشنبه در جریان دفاع از پایان نامه وی با این حادثه مواجه شدیم.

وی اضافه کرد: مرحوم دکتر شعبانی حدوداً 38 ساله و دارای دو فرزند دختر بود. پروپزوال دکتری تخصصی طب سنتی وی در زمینه تاثیر دوای بلغم بر پوکی استخوان بود که پس از اینکه دفاع از پروپزوال تمام شد ناگهان درد شدیدی در ناحیه شکم حس کرد که بلافاصله با اورژانس تماس گرفتیم و وی را به بیمارستان آیت الله طالقانی منتقل کردیم.

وی یادآور شد: مرحوم دکتر شعبانی در همان اورژانس و در زمانی که قصد داشتند از وی شرح حال بگیرند، درگذشت. وی سابقه بیماری خاصی نداشت اما یک هفته پیش از این نیز دردی با شدت کمتر در همین ناحیه حس کرده بود که پس از مراجعه به بیمارستان تشخیص خاصی گذاشته نشده بود.

معاون طب سنتی وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: علت درگذشت ایشان دیسکسیون آئورت شکمی تشخیص داده شد.

مرحوم دکتر مهدی شعبانی دانش آموخته رشته طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود و روز دوشنبه 10 تیرماه در جریان جلسه دفاع از پایان نامه به دلیل مشکل در ناحیه شکم به بیمارستان اعزام شد و بلافاصله درگذشت.