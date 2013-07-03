به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «ذهن روسی در نظام شوروی» نوشته آیزیا برلین به تازگی با ترجمه‌ رضا رضایی منتشر شده است. برلین در این کتاب از هنر، اندیشه، فرهنگ و سیاست در روسیه‌ دوره‌ شوروی بحث کرده است.



نویسنده همچنین به هنر روسیه در دوره‌ استالین و شاعران و نویسندگانی چون ماندلشتام، آنا آخماتووا و پاسترناک اشاره کرده و نقش آنان را در فرهنگ روسیه بررسی می‌کند. برلین در کتابش به تحلیل نقش زندگی و آثار روشنفکران روس نیز پرداخته است.



نشست هفتگی شهر کتاب روز سه‌شنبه 18 تیر از ساعت 16:30 به نقد و برسی کتاب «ذهن روسی در نظام شوروی» اختصاص دارد. این نشست زهرا محمدی، هومن پناهنده و رضا رضایی در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار خواهد شد.

ورود به این نشست برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.