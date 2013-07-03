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۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۰۰

پرآور تاکید کرد:

لزوم پرهیز از برپایی سفره‌های ضیافت برای مدیران/ نیاز مستضعفان برطرف شود

لزوم پرهیز از برپایی سفره‌های ضیافت برای مدیران/ نیاز مستضعفان برطرف شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار بوشهر گفت: مسئولان از برپایی سفره‌های ضیافت برای مدیران خودداری کنند و در برنامه‌های خود صرفاً به مستمندان توجه داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن پرآور صبح چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان دشتستان با اشاره به مشارکت 73 درصدی مردم در انتخابات، عنوان کرد: مردم با حضور پرشور خود در انتخابات این پیام را به دشمنان منعکس کردند که این نظام پابرجاست و هیچ ابرقدرتی نمی‌تواند به آن ضربه بزند.

وی ابراز داشت: مدعیان دموکراسی هر چند سال یک انتخابات برگزار می‌کنند که مردم در آن مشارکتی پایین و حدود 40 درصد دارند، اما مردم ایران اسلامی در 34 سال گذشته در 33 انتخابات شرکت کرده‌اند و هربار مشارکتی بیش از پیش در حماسه حضور داشته‌اند.

پرآور با اشاره به اینکه میزان مشارکت مردم دشتستان در انتخابات بالاتر از میانگین کشوری است، افزود: مردم این شهرستان در انتخابات ریاست جمهوری مشارکت73.73 درصدی و در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مشارکت 85 درصدی را رقم زدند و میزان مشارکت ایشان از میانگین کشوری بالاتر بوده است.

وی بیان داشت: اصحاب رسانه، ائمه جمعه، روحانیت معظم، نخبگان و چهره‌های شاخص جامعه با تلاش بی پایان خود زمینه و زیرساخت خلق این حماسه عظیم را فراهم کردند.

معاون استاندار بوشهر، امنیت انتخابات در استان بوشهر را بی‌نظیر توصیف و تصریح کرد: در استان بوشهر انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در نهایت امنیت برگزار شد و هیچ مشکلی در برگزاری این دو انتخابات مشاهده نکردیم.

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی برای منتخبین شوراها

وی  از برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی برای منتخبین شورای چهارم شهر و روستای استان بوشهر خبر داد و اذعان داشت: با برنامه‌ریزی صورت گرفته شاهد برگزاری کارگاه آموزشی برای منتخبین شورای چهارم شهر و روستا به‌منظور آشنایی با شرح وظایف خواهیم بود.

پرآور با اشاره به این‌که انتخابات ریاست‌جمهوری 24 خرداد دو شاخصه مهم داشت، ادامه داد: در انتخابات 88 برخی کاندیداها با رفتار خود کام مردم را تلخ کردند اما در انتخابات 92 قانونمداری اساس کار تمامی کاندیداهای انتخاباتی بود.

معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار بوشهر تصریح کرد: تدابیر رهبر معظم انقلاب و حضور پرشور مردم در انتخابات 24 خردادماه تمام توطئه‌های دشمنان نظام و انقلاب اسلامی را نقش بر آب کرد و تا آخرین لحظات تمدید زمان رأی‌گیری سیل خروشان جمعیت مردم را در شعب أخذ رأی استان شاهد بودیم.

وی ادامه داد: به منتخبین شوراهای اسلامی شهر و روستا توصیه می‌کنم تمام توان خود را برای خدمت خالصانه و بی‌منت به مردم و آبادانی شهر و روستاها به کار گیرند.

شوراهای اسلامی شهر و روستا حلقه اتصال مردم و دولت هستند

پرآور با اشاره به شرح وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: شوراهای اسلامی شهر و روستا حلقه اتصال مردم و دولت هستند و مدیریت اموری را بر عهده دارند که از دولت جدا و به عهده مردم سپرده شده است.

وی عنوان کرد: شوراهای اسلامی باید شهرداری دلسوز، متعهد، متدین، مشرف به حوزه شهری، توانمند در تغییر، قدرتمند و ... را انتخاب کنند که بتواند زمینه‌ساز توسعه شهری شود.

معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار بوشهر اظهار داشت: کسب درآمد و جذب اعتبارات در حوزه شهری از مسائلی است که شوراهای اسلامی برای توسعه و ارتقای شهرها باید به آن توجه داشته باشند و باید با تلاش همه‌جانبه در این زمینه کوشا باشند.

وی افزود: قانون‌مداری، اجرای عدالت، بی‌طرفی و فراهم کردن شرایط برای حضور گسترده مردم در انتخابات 24 خردادماه، اصول مهمی است که مسئولان و مجریان انتخابات استان بوشهر تا آخرین لحظه به آن توجه داشته‌اند.

لزوم توجه به اقشار محروم و نیازمند در برپایی سفره‌های ضیافت

معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار بوشهر با اشاره به موفقیت‌های ایران اسلامی در عرصه ورزش گفت: ورود مقتدرانه به جام جهانی و پیروزی تیم والیبال ایران از دستاوردهای ارزشمندی است که اقتدار نظام اسلامی را در تمامی عرصه‌ها ثابت می‌کند؛ ورزشکاران با حماسه‌آفرینی و پیروزی خود سفیران ورزشی ایران اسلامی در جهان هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مدیران و مسئولان اجرایی متذکر شد: اگر دستگاه‌های اجرایی قصد برپایی ضیافت به‌مناسبت ماه مبارک رمضان را دارند باید در برنامه‌های خود به اقشار محروم و نیازمند جامعه توجه داشته باشند و نیازهای ایشان را برطرف کنند.

معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار بوشهر تأکید کرد: مسئولان از برپایی سفره‌های ضیافت برای مدیران خودداری کنند و در برنامه‌های خود صرفاً به مستمندان توجه داشته باشند.

پرآور اظهار داشت: مشکلات اقتصادی به مردم فشار آورده و قدرت خرید قشر ضعیف جامعه کاسته شده است، باید از ظرفیت‌های مختلف جامعه برای حمایت از این افراد استفاده کنیم.

کد مطلب 2089203

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