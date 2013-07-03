به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن پرآور صبح چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان دشتستان با اشاره به مشارکت 73 درصدی مردم در انتخابات، عنوان کرد: مردم با حضور پرشور خود در انتخابات این پیام را به دشمنان منعکس کردند که این نظام پابرجاست و هیچ ابرقدرتی نمی‌تواند به آن ضربه بزند.

وی ابراز داشت: مدعیان دموکراسی هر چند سال یک انتخابات برگزار می‌کنند که مردم در آن مشارکتی پایین و حدود 40 درصد دارند، اما مردم ایران اسلامی در 34 سال گذشته در 33 انتخابات شرکت کرده‌اند و هربار مشارکتی بیش از پیش در حماسه حضور داشته‌اند.

پرآور با اشاره به اینکه میزان مشارکت مردم دشتستان در انتخابات بالاتر از میانگین کشوری است، افزود: مردم این شهرستان در انتخابات ریاست جمهوری مشارکت73.73 درصدی و در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مشارکت 85 درصدی را رقم زدند و میزان مشارکت ایشان از میانگین کشوری بالاتر بوده است.

وی بیان داشت: اصحاب رسانه، ائمه جمعه، روحانیت معظم، نخبگان و چهره‌های شاخص جامعه با تلاش بی پایان خود زمینه و زیرساخت خلق این حماسه عظیم را فراهم کردند.

معاون استاندار بوشهر، امنیت انتخابات در استان بوشهر را بی‌نظیر توصیف و تصریح کرد: در استان بوشهر انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در نهایت امنیت برگزار شد و هیچ مشکلی در برگزاری این دو انتخابات مشاهده نکردیم.

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی برای منتخبین شوراها

وی از برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی برای منتخبین شورای چهارم شهر و روستای استان بوشهر خبر داد و اذعان داشت: با برنامه‌ریزی صورت گرفته شاهد برگزاری کارگاه آموزشی برای منتخبین شورای چهارم شهر و روستا به‌منظور آشنایی با شرح وظایف خواهیم بود.

پرآور با اشاره به این‌که انتخابات ریاست‌جمهوری 24 خرداد دو شاخصه مهم داشت، ادامه داد: در انتخابات 88 برخی کاندیداها با رفتار خود کام مردم را تلخ کردند اما در انتخابات 92 قانونمداری اساس کار تمامی کاندیداهای انتخاباتی بود.

معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار بوشهر تصریح کرد: تدابیر رهبر معظم انقلاب و حضور پرشور مردم در انتخابات 24 خردادماه تمام توطئه‌های دشمنان نظام و انقلاب اسلامی را نقش بر آب کرد و تا آخرین لحظات تمدید زمان رأی‌گیری سیل خروشان جمعیت مردم را در شعب أخذ رأی استان شاهد بودیم.

وی ادامه داد: به منتخبین شوراهای اسلامی شهر و روستا توصیه می‌کنم تمام توان خود را برای خدمت خالصانه و بی‌منت به مردم و آبادانی شهر و روستاها به کار گیرند.

شوراهای اسلامی شهر و روستا حلقه اتصال مردم و دولت هستند

پرآور با اشاره به شرح وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: شوراهای اسلامی شهر و روستا حلقه اتصال مردم و دولت هستند و مدیریت اموری را بر عهده دارند که از دولت جدا و به عهده مردم سپرده شده است.

وی عنوان کرد: شوراهای اسلامی باید شهرداری دلسوز، متعهد، متدین، مشرف به حوزه شهری، توانمند در تغییر، قدرتمند و ... را انتخاب کنند که بتواند زمینه‌ساز توسعه شهری شود.

معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار بوشهر اظهار داشت: کسب درآمد و جذب اعتبارات در حوزه شهری از مسائلی است که شوراهای اسلامی برای توسعه و ارتقای شهرها باید به آن توجه داشته باشند و باید با تلاش همه‌جانبه در این زمینه کوشا باشند.

وی افزود: قانون‌مداری، اجرای عدالت، بی‌طرفی و فراهم کردن شرایط برای حضور گسترده مردم در انتخابات 24 خردادماه، اصول مهمی است که مسئولان و مجریان انتخابات استان بوشهر تا آخرین لحظه به آن توجه داشته‌اند.

لزوم توجه به اقشار محروم و نیازمند در برپایی سفره‌های ضیافت

معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار بوشهر با اشاره به موفقیت‌های ایران اسلامی در عرصه ورزش گفت: ورود مقتدرانه به جام جهانی و پیروزی تیم والیبال ایران از دستاوردهای ارزشمندی است که اقتدار نظام اسلامی را در تمامی عرصه‌ها ثابت می‌کند؛ ورزشکاران با حماسه‌آفرینی و پیروزی خود سفیران ورزشی ایران اسلامی در جهان هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مدیران و مسئولان اجرایی متذکر شد: اگر دستگاه‌های اجرایی قصد برپایی ضیافت به‌مناسبت ماه مبارک رمضان را دارند باید در برنامه‌های خود به اقشار محروم و نیازمند جامعه توجه داشته باشند و نیازهای ایشان را برطرف کنند.

معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار بوشهر تأکید کرد: مسئولان از برپایی سفره‌های ضیافت برای مدیران خودداری کنند و در برنامه‌های خود صرفاً به مستمندان توجه داشته باشند.

پرآور اظهار داشت: مشکلات اقتصادی به مردم فشار آورده و قدرت خرید قشر ضعیف جامعه کاسته شده است، باید از ظرفیت‌های مختلف جامعه برای حمایت از این افراد استفاده کنیم.