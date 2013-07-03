ورود 17 فروند هواپیمای جدید به کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حفظ الله آل طاهریان امروز در مراسم رونمایی از 17 هواپیمای قشم ایر اظهار داشت: از سال 72 این شرکت با نام فراز قشم در بندرعباس به ثبت رسید و با چند هواپیمای اجاره ای کار خود را آغاز کرد و در سال 78 سهام آن به ارگان های دولتی واگذار شد.

وی افزود: در سال 85 کلیه سهام این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد و در سال 88 شرکت با 4 میلیارد تومان بدهی به هدلینگ شرکت توسعه سورینت واگذار شد.

مدیرعامل قشم ایر با بیان اینکه در حال حاضر 22 فروند هواپیما با تمامی امکانات در اختیار قشم ایر است، گفت: هیچگونه بدهی هم این شرکت به سازمان ها و ارگان های دولتی ندارد.

آل طاهریان تصریح کرد: 16 فروند هواپیمای مسافربری جدیدی که وارد شده و یک هواپیما که در راه ورود به کشور است، از ایرباس 300-600 و ایرباس 320، فوکر 100 و هواپیمای آرجی وارد شده است.

وی با بیان اینکه مجموعه بزرگ ناوگان قشم به عنوان یک شروع در سال حماسه اقتصادی در صنعت هوانوردی به شمار می رود، گفت: با الحاق این هواپیماها 2 هزار و 873 صندلی به توان عملیاتی کشور افزوده شد و هزار فرصت شغلی به وجود آمد.

آل طاهریان با اشاره به نوع و صندلی هواپیماهای وارد شده اظهار داشت: 5 فروند ایرباس 300-600 با 315 صندلی که در مجموع 1575 صندلی را شامل می شود بعلاوه سه فروند ایرباس 320 با هر کدام 150 صندلی که در مجموع 450 صندلی را شامل می شود به ناوگان افزوده شده است.

مدیرعامل قشم ایر افزود: 4 فروند فوکر 100 با 400 صندلی و 4 فروند هواپیمای آرجی با مجموع 448 صندلی به این ناوگان اضافه شده است.

وی با بیان اینکه برای هر روز لگ پروازی حداقل 2 هزار صندلی و با در نظر گرفتن 6 لگ پروازی حداقل 12 هزار نفر صندلی به ظرفیت جابه جایی حمل و نقل هوایی کشور افزوده می شود، گفت: برنامه ریزی شرکت این است که با ارتقای سخت افزاری و آموزش های لازم به منابع انسانی نسل جدید هواپیماها را وارد کشور کند.