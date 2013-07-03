  1. استانها
  2. گلستان
۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۵۷

نجفی اعلام کرد:

غبارروبی دو هزار مسجد در گلستان

غبارروبی دو هزار مسجد در گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: مراسم غباروبی مساجد گلستان همزمان با دهه بهداشت و نکوداشت مساجد آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد نجفي معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گلستان صبح چهارشنبه درحاشيه اين غبارروبي گفت: همه ساله دهه بهداشت و نکوداشت مسجد از 20 تا 30 شعبان المعظم انجام مي شود.
 
وی اظهار داشت: کليه مساجد سطح استان با همکاري همكاري هيئت امنای مساجد و عموم مردم غبارروبي مي شود تا مردم بتوانند براي حضور در مساجد که ماه ميهماني خداست آماده شوند.
 
معاون فرهنگي اداره کل تبليغات اسلامي گلستان تصريح کرد : در استان گلستان قريب به دو هزار مسجد وجود دارد که تقريبا در تمامي اين مساجد در ماه مبارک رمضان براي متنوعي ازجمله تفسير قرآن قرائت قرآن برپايي نماز ومحفل انس با قرآن با حضور قاريان برجسته کشوري وبين المللي برگزار مي شود.
 
همچنین مراسم غباروبی مساجد استان با حضور حضرت آيت الله سيدکاظم نورمفيدي نماينده ولي فقيه در استان گلستان و مراسم غبار روبي در مسجد جامع گلشن در گرگان رسما آغاز شد.
کد مطلب 2089213

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها