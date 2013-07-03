غبارروبی دو هزار مسجد در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد نجفي معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گلستان صبح چهارشنبه درحاشيه اين غبارروبي گفت: همه ساله دهه بهداشت و نکوداشت مسجد از 20 تا 30 شعبان المعظم انجام مي شود.

وی اظهار داشت: کليه مساجد سطح استان با همکاري همكاري هيئت امنای مساجد و عموم مردم غبارروبي مي شود تا مردم بتوانند براي حضور در مساجد که ماه ميهماني خداست آماده شوند.

معاون فرهنگي اداره کل تبليغات اسلامي گلستان تصريح کرد : در استان گلستان قريب به دو هزار مسجد وجود دارد که تقريبا در تمامي اين مساجد در ماه مبارک رمضان براي متنوعي ازجمله تفسير قرآن قرائت قرآن برپايي نماز ومحفل انس با قرآن با حضور قاريان برجسته کشوري وبين المللي برگزار مي شود.

همچنین مراسم غباروبی مساجد استان با حضور حضرت آيت الله سيدکاظم نورمفيدي نماينده ولي فقيه در استان گلستان و مراسم غبار روبي در مسجد جامع گلشن در گرگان رسما آغاز شد.