کارخانه تولید محصولات لبنی اتسا قم 16 تیرماه به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام سید عباس لاجوردی در نشست خبری که پیش از ظهر چهارشنبه در محل موسسه خیریه انجمن تکفل و سرپرستی ایتام قم برگزار شد، اظهار داشت: انجمن تکفل و سرپرستی ایتام قم از سال 1352 فعالیت رسمی خود را شروع کرد و قبل از این تاریخ نیز فعالیت های غیر رسمی این انجمن نیز انجام می گرفت.



وی با بیان اینکه قدمت فعالیت های این انجمن به 40 سال می رسد، گفت: از جمله فعالیت های این انجمن بعد از انقلاب اسلامی می توان به افتتاح اولین کارخانه تولید شیرپاستوریزه و کارخانه یخ قم اشاره کرد، این دوکارخانه در کیلومتر 17 جاده قم ـ کاشان است و پس از مدتی توقف فعالیت، یکشنبه هفته آینده با مدیریت، محصولات و ابزار و ماشین های جدید و با ادغام این دوکارخانه تحت عنوان کارخانه تولید محصولات لبنی اتسا و با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز به کارمی کند.



لاجوردی افزود: از جمله فعالیت های این انجمن احداث مجتمع آموزشی و تربیتی حضرت معصومه (س) در منطقه شهر قائم است که این مجتمع دارای پنج مدرسه با ظرفیت پذیرش هزار و 500 دانش آموز را دارد.



وی با بیان اینکه هم اکنون 220 دانشجو و هزار و 500 دانش آموز تحت حمایت این انجمن هستند، گفت: از جمله محورهای فعالیت انجمن تکفل و سرپرستی ایتام قم با مدیریت و کادر جدید می توان به مباحث آموزشی و تربیتی اشاره کرد.



لاجوردی تاکید کرد: محور مهم دیگر حمایت های درمانی و دارویی است که هم اکنون مشکلات خاصی در این زمینه ایجاد شده است، در حال حاضر این انجمن در طول ماه قریب به سه میلیون تومان در این قسمت هزینه کرده است.



وی افزود: در حال حاضر 6 هزار یتیم تحت پوشش این انجمن اند که هزار و 669 خانواده را شامل می شوند و این در حالی است که تمامی هزینه های این انجمن توسط مردم و خیرین تامین می شود و هیچ کمک دولتی و سایر نهادها شامل حال این انجمن نمی شود.



مدیرعامل موسسه خیریه انجمن تکفل و سرپرستی ایتام قم گفت: حمایت در بخش تغذیه افراد تحت پوشش از دیگر محورهای این انجمن است که در طول هر ماه قریب به 2تن و 500 کیلوگرم گوشت بین خانواده ها توزیع می شود، همچنین شب عید نیز سبد کالایی به خانواده ها تعلق گرفت.



وی با بیان اینکه سبد کالایی ماه رمضان با هزینه کلی 150 میلیون تومان و ذبح 200 گوسفند از دیگر فعالیت ها دراین ماه خواهدبود، گفت: هدف ما در این انجمن حمایت از ایتام و خانواده های بدون سرپرست در جهت کسب استقلال و استغنای مادی و معنوی این عزیزان است و این این انجمن به هیچ عنوان در پی ایجاد سکون و تکدی پروری نیست.



لاجوردی افزود: طبق موازین شرعی ایتام در ساختار اقتصادی و وجوهات و صدقات و خمس سهم دارند، و اگر یک پنجم خمس فروش مواد معدنی ونفت به ایتام تعلق بگیرد دیگر یتیم مستحق در کشور نخواهیم داشت.



وی با اشاره به اینکه از دیگر محورهای مدیریت جدید این انجمن حمایت های شغلی و اسکان ایتام و مباحث مربوط به ازدواج است، گفت: در این زمینه ها نیز معاونت تشکیل شده است و از کمک مشاوران نیزاستفاده می شود.



لاجوردی ادامه داد: هم اکنون سایت انجمن با ذخیره و ثبت اطلاعات محرمانه همه افراد تحت پوشش راه اندازی شد، این انجمن تلاش دارد تا بتواند به رفع همه مشکلات ایتام کمک کند و پاسخ نه در برابر تقاضاها وجود نداشته باشد و این مهم با توجه به امکانات موجود انجام می شود.