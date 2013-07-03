آزادی 70 هزار زندانی جرایم غیرعمد در کشور/ برگزاری بیش از 200 جشن گلریزان

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جولایی صبح چهارشنبه در همایش کشوری ستادهای دیه شمالغرب کشور با اعلام اینکه از سال 89 همزمان با تاسیس ستاد دیه کشور تاکنون بالغ بر 70 هزار زندانی جرایم غیر عمد و محکومان مالی از زندانهای کشور آزاد شده اند، اظهار داشت: کمک به آزادی زندانیان توسط ستاد دیه دارای 4 مرحله شناسایی، معرفی، بررسی و تحقیق و کمک به آزاد سازی است.

وی ضمن تاکید بر لزوم توجه ویژه مدیران عامل ستادهای دیه کشور به طی این 4 مرحله و کمک به زندانیان جرائم غیرعمد و محکومان مالی، اعلام کرد: برای اینکه زندانیان واقعی محکوم مالی بتوانند از خدمات ستادهای دیه بهره مند شوند باید بویژه در بخش بررسی و تحقیق همه جوانب و موضوعات در نظر گرفته شود تا محققانه و مدبرانه، میزان و نوع نیاز زندانیان برآورد شود.

مدیر عامل ستاد دیه کشور با اشاره به برگزاری جشن گلریزان آزادی سازی زندانیان همزمان با 24 تیرماه سالجاری، ادامه داد: طی سال گذشته 200 جشن گلریزان کمک به آزادی زندانیان محکوم مالی در سطح کشور برگزاری شد که امیدواریم با توجه به فرهنگ سازی و هماهنگی های انجام شده امسال بالغ بر 200 جشن در سطح استانها و شهرستانها برگزار شود تا شاهد آزادی زندانیان محکوم مالی و کاهش جمعیت این زندانیان باشیم.

جولایی همچنین خواستار توجه وِیژه به مسائل دینی در زندان ها و کمک به خانواده های زندانیان شد و عنوان کرد: طی سال گذشته 9 هزار و 200 زندانی جرایم غیر عمد و محکومان مالی از زندانها آزاد شدند که بدهی آنها 9 هزار میلیارد ریال ریال بود. از این میزان با همکاری مددکاران و خیرین، شاکیان 5 هزار و 50 میلیارد ریال گذشت کرده و مابقی بدهی ها از طریق کمکهای مردمی، دولتی، مجلس و تسهیلات قرض الحسنه بانکی پرداخت شد.

همایش کشوری ستادهای دیه شمالغرب کشور با حضور 10 استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، گیلان، کردستان، لرستان، همدان، کرمانشاه و قزوین به میزبانی ارومیه به مدت 2 روز برگزار می شود.