مجمع حجام جهت سازماندهی و نظارت بر این قشر در خراسان رضوی راه اندازی می شود

محمد رضا فرزقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در مشهد مقدس هزار و صد حجامت گر و در استان نزدیک به سه هزار و 500 نفر پزشک و غیر پزشک حجامت می کنند.

کریمی بیان کرد: اکثر حجام قشر ضعیف جامعه هستند که کسی به آنها توجه ای ندارد و این باید باعث شرمساری وزارت بهداشت باشد.

وی با بیان اینکه طرح تاسیس این مجمع یا اتحادیه 5 ماه است که در کارگروه سابق در طب سنتی استان و کمیته راهبردی موسسه تحقیقات حجامت استان مورد برسی قرار گرفته افزود:این مجمع به در خواست خود حجام زیر نظر معاونت نظارت و ارزیابی موسسه تحقیقات حجامت ایران دایر خواهد شد.

مدیرعامل موسسه تحقیقات حجامت خراسان‌ رضوی تصریح کرد: در مرحله اول شناسایی مراکز حجامت استان خراسان رضوی مورد اهمیت است و پس از آن به مشکلات و معضلات این صنف رسیدگی خواهد شد.

کریمی افزود: این مجمع برای اولین بار در کشور در شهرستان مشهد و استان خراسان رضوی فعال خواهد شد و تنها مرکز نظارتی حجامت در کشور خواهد بود.

کریمی ادامه داد: تا امروز افراد صرف با گذراندن دوره حجامت مشغول به کار می شدند ولی از این پس برای اشتغال افراد باید گواهی سوءپیشینه و عدم اعتیاد و تاییده پزشک ناظر را داشته باشند.

کریمی ابراز داشت: حجامت یک کار الهی و قرآنی است که مورد تاکید پیغمبر اکرم هم بوده است اما متاسفانه عده ای سودجو هم وارد این عرصه شدن که درحال خدشه زدن به اصل این کار است.

عضو هیئت علمی اتحادیه گیاهان دارویی مشهد افزود: از مردم خواهشمند هستیم که زمان مراجعه به مراکز حجامت به مدارک آموزشی حجامت آنها توجه کنند و در هرمکانی حجامت نکنند.

کریمی ادامه داد: به هیج وجه به افرادی که بصورت سیار و در منزل حجامت می کنند اعتماد نکنید و این عمل مورد تایید نیست.

وی موسسه تحقیقات حجامت ایران را تنها موسسه آموزش حجامت در کشور دانست و افزود: امروز بیش از 15هزار حجام در کشور مشغول بکارند که مجوز دارند.

کریمی ادامه داد: حجامت تنها یک روش درمانی از مکتب طب اسلامی است و تمام مردم نباید حجامت را تنها را درمانی طب اسلامی بدانند.

کریمی با بیان اینکه به تاکید مقام معظم رهبری و همچنین تاکید دولت‌های نهم و دهم مبنی بر ورود مبحث طب سنتی به خدمات نظام سلامت، گفت: در این راستا طی فعالیت دولت نهم دانشکده طب سنتی تاسیس شد و طب سنتی و داروسازی سنتی فعالیت خود را آغاز کردند.

وی ادامه داد: به دنبال این اقدامات بستر لازم برای ورود خدمات طب سنتی در نظام سلامت آماده شد که به دنبال معاونت طب سنتی در چارت تشکیلاتی وزارت بهداشت ایجاد شد.

کریمی با اشاره به شرایط تحریم در کشور، ادامه داد: همچنین در این شرایط، تولید داروهای گیاهی که منشا آنها در داخل کشور است، برای کشور فرصت است و می‌تواند کشور را در واردات بسیاری از مواد اولیه داروهای شیمیایی بی‌نیاز کند.

وی به توجه دولت برای ارزان‌تر ارائه شدن خدمات طب سنتی اشاره کرد و افزود: به منظور آن که داروهای گیاهی و سنتی با قیمتی ارزان‌تر در اختیار مردم قرار گیرد، مقرر شد فهرستی از داروهای پرمصرف طب سنتی و گیاهی به شورای عالی بیمه معرفی شوند تا تحت پوشش بیمه‌ای قرار گیرند.

کریمی در پایان اعلام داشت همه شهروندان می توانند شکایات خود و پیشنهادات خود را از این قشر از طریق شماره 6043342با این موسسه در میان بگذارند.