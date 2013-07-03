دستگيري دو سارق ميلياردي در اردبيل/ شناسايي 13 سایت فروش داروهاي غير مجاز

به گزارش خبرگزاری مهر، رئيس پليس آگاهي استان اردبیل از دستگیری دو سارق که دست به سرقت ميلياردي از منازل مردم زده بودند، توسط کارآگاهان پليس آگاهي اردبيل خبر داد و گفت: به دنبال سرقت اموال با ارزش از منازل مردم در مناطق مختلف اردبيل، کارآگاهان پليس آگاهي اقدامات گسترده اي را در اين ارتباط آغاز کردند.

سرهنگ موسي عاليزاده افزود: با توجه به سرقت مقادير زيادي طلاجات از اين منازل و احتمال فروش اموال مسروقه، کارآگاهان بازار طلافروشان را تحت کنترل ويژه قرار داده و يکي از سارقان سابقه دار را که در حال پرسه زدن در محل بود، شناسايي و در بررسي متوجه شدند اين فرد قصد فروش مقاديري طلاجات بدون فاکتور قانوني را دارد.

وی ادامه داد: با دستگيري اين فرد و کشف مقادير قابل توجهي طلاجات، وي به پليس آگاهي انتقال و مورد تحقيق و بازجويي قرار گرفت.

عاليزاده تصریح کرد: در تحقيقات صورت گرفته فرد دستگير شده به شش فقره سرقت طلاجات و لوازم قيمتي به ارزش بالغ بر يک ميليارد ريال با همدستي یک نفر ديگر اعتراف کرد که در عمليات ضربتي انجام شده همدست سارق نيز دستگير شد.

وی با بیان اینکه در ادامه عمليات بسياري از وسايل و لوازم بسرقت رفته از سارقان کشف و تحويل صاحبان اصلي شد، به صاحبان منازل ويلايي توصيه کرد از نگهداری وسايل و لوازم قيمتي نظير طلاجات و اشيا عتيقه در منزل پرهيز کرده و موارد مشکوک را در طول شبانه روز به تلفن 110 اعلام کنند.

دستگيري عاملان فروش داروهاي غير مجاز در کوثر

همچنین با تلاش ماموران پليس فتاي استان اردبيل عاملان فروش داروهاي غير مجاز فضاي مجازي در شهرستان کوثر استان اردبیل دستگير شدند.

رئيس پليس فتاي استان اردبيل در اين خصوص گفت: ماموران پليس فتاي اردبيل در راستاي اجراي طرح سراسري مبارزه با تبليغ و فروش داروهاي غير مجاز، سه وبلاگ را که در شهرستان کوثر دست به تبلیغ و فروش دارو مي زدند، شناسايي کردند.

سرهنگ اکبر اميني متذکر شد: اداره کنندگان اين وبلاگ که دو برادر بودند در عملياتي ويژه دستگير و مقاديري آلات و ادوات جرم نيز از آنان کشف و ضبط شد. در تحقيقات به عمل آمده دستگيرشدگان به جرم خود اعتراف و علت و انگيزه خود از اين کار را رفع نياز مالي اعلام داشتند.

وی همچنین با اشاره به سایر اقدامات و فعالیت های پلیس فتا در این زمینه یادآور شد: علاوه بر این با اجراي طرح مبارزه با تبليغات داروهاي غير مجاز در فضاي مجازي 13 وبلاگ فروش اين نوع دارو در اردبيل شناسايي و کشف شد.

اميني عنوان کرد: با اجراي طرح مبارزه با تبليغات فروش داروهاي غير مجاز در فضاي مجازي، کارآگاهان پليس فتاي اردبيل در اقدامي گسترده 13 وبلاگ فروش داروهاي غير مجاز اينترنتي را شناسايي کردند.

وي تاکید کرد که: در بررسي هاي صورت گرفته رد پاي اداره کنندگان اين وبلاگ ها در شهرهاي اردبيل، مشگين شهر، گرمي و بيله سوار مشخص و ماموران اين يگان موفق شدند هفت نفر را در اين ارتباط دستگير کنند.

رئيس پليس فتاي اردبيل از کشف و جمع آوري تعدادي کيس، لپ تاپ، فلش مموري، فلاپي و دهها قلم داروي غير مجاز خبر داد و بیان داشت: افراد دستگير شده در تحقيقات به عمل آمده به بزه ارتکابي اعتراف کردند.

دستگيري عاملان برداشت غيرمجاز در اردبيل

عاملان برداشت غيرمجاز پول از حساب بانکي اشخاص در استان اردبیل شناسايي و دستگیری شدند.

رئيس پليس فتاي اتان اردبيل همچنین با اشاره به شناسایی عاملان جرائم اینترنتی در اردبیل اضافه کرد: ماموران پليس فتا اردبيل در پي ارجاع يک فقره پرونده برداشت غيرمجاز اينترنتي از دادسراي عمومي و انقلاب اردبيل تحقيقات خود را با هدف کشف اين سرقت و دستگيري سارق يا سارقان احتمالي آغاز کردند.

اميني افزود: بر اين اساس کارشناسان پليس فتا با تحقيقات گسترده رد پاي شش نفر را پيرامون موضوع پرونده پيدا کرده و موفق شدند با هماهنگي مقام قضايي آنان را شناسايي و دستگير کنند.

وی تصريح کرد: دستگير شدگان در بازجويي هاي به عمل آمده به برداشت وجه به صورت اينترنتي از حساب شاکي اعتراف کرده و به همراه پرونده تحويل مقام قضايي شدند.

متلاشي شدن دو باند قاچاق مواد مخدر در اردبيل

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر فرماندهي انتظامي استان اردبيل از متلاشي شدن دو باند قاچاق مواد مخدر در استان خبر داد.

سرهنگ بهروز نيکنام در تشريح اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي سه روزه در استان یادآور شد: در اين طرح که به همت پليس هاي مبارزه با مواد مخدر شهرستان هاي استان اردبيل و به صورت همزمان اجرا شد 55 نفر از عوامل تهيه و توزيع مواد مخدر دستگير شدند.

وي افزود: نيروهاي عمل کننده در اين طرح دو باند قاچاق مواد مخدر را متلاشي و چهار دستگاه خودرو را توقيف و دهها عدد آلات و ادوات استعمال را کشف و ضبط کردند.

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر استان تامين آسايش و آرامش براي شهروندان را از عمده وظيفه نيروي انتظامي دانست و بیان کرد: خروجي اجراي اينگونه طرحها رفاه و آرامش براي شهروندان بوده و مردم نيز در اين راه بايد با پليس همکاري کنند تا ريشه اعتياد از جامعه ما برکنده شود.