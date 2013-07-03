۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۰۰

دریتیم با مهر عنوان کرد:

89 درصد خانوارهای روستایی نمین برخوردار از گاز طبیعی هستند

نمین - خبرگزاری مهر: فرماندار نمین گفت: 89 درصد خانوارهای روستایی این شهرستان از نعمت گاز برخوردارند.

سید تقی دریتیم در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر 62 روستا در این شهرستان گاز طبیعی دارند.

وی با بیان اینکه دست یابی به این درصد در سایه اتمام گازرسانی به روستاهای بخش ویلکیج اتفاق افتاد، یادآور شد: هزار و 100 خانوار با هزینه کرد 15 میلیارد ریال در این طرح از نعمت گاز بهره مند شدند.

وی با بیان اینکه در راستای اجرای این مهم بخش ویلکیج به عنوان اولین بخش سبز استان اردبیل شناخته شد، ادامه داد: تلاش می شود تا انتهای سال جاری در صد در صد روستاهای این شهرستان لوله کشی گاز طبیعی اجرا شود.

فرماندار نمین تاکید کرد: اجرای این مهم در سایه حمایت دستگاههای اجرایی مرتبط و تامین اعتبارات مورد نیاز است.

وی افزود: در صورتی که اعتبارات این طرح تامین شود، آمادگی لازم برای شروع به کار عملیات گازرسانی از سوی دستگاههای اجرایی بدون مانع خواهد بود.

