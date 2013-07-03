نمایش خیابانی "عشق جفاکش" در بوستان آزادی شیراز اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش خیابانی عشق جفاکش کاری از گروه تئاتر زندانیان زندان مرکزی شیراز با همکاری فرماندهی نیروی انتظامی، فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، انجمن نمایش تئاتر، معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز و سایر دستگاه های اجرایی استان به مدت پنج روز در بوستان آزادی شیراز اجرا می شود.

نمایش خیابانی عشق جفاکش منتخب پنجمین جشنواره تئاتر زندانیان استان فارس با تایید هیئت نظارت و ارزشیابی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس از روز شنبه 15تیرماه لغایت چهارشنبه 19تیرماه از ساعت19الی20در پارک آزادی در معرض دید عموم علاقه مندان به هنر تئاتر خیابانی قرار می گیرد.

این نمایش با کارگردانی سیروس مهبودی و نویسندگی امین. ن و عباس. ط و بازیگری این دو زندانی نویسنده اجرا می شود.

