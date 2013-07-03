عليرضا ابراهيمي در گفتگو با مهرگفت: در ماه رمضان سال گذشته 125 هزار نفر با بيش از 4 ميليارد و 49 ميليون ريال اعتبار تحت پوشش طرح اطعام نيازمندان قرار گرفتند.

ابراهيمي افزود: امسال نيز كميته امداد امام خميني(ره) در نظر دارد با همكاري خيرين و نيكوكاران 150 هزار نفر از نيازمندان تحت پوشش خود را اطعام كند.

وي با بيان اينكه برنامه‌هاي متنوعي براي ماه مبارك رمضان در نظر گرفته شده است، اظهار كرد: با توجه به اينكه در اين ايام شور و حال نوع دوستي و كمك به نيازمندان بيشتر است كميته امداد امام خميني(ره) نيز در همدان و ساير شهرستان‌هاي استان برنامه‌هاي معنوي بسيار برگزار خواهد كرد.

هفت هزار و 854 يتيم تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) هستند

وي گفت: در حال حاضر هفت هزار و 854 يتيم تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) هستند كه 25 هزار و 399 حامي از آنها حمايت مي‌كنند و به اين ترتيب هر يتيم 3 حامي دارد كه به طور ميانگين ماهيانه 200 هزار ريال كمك هزينه به آنها پرداخت مي‌كنند.

ابراهيمي افزود: طرح اكرام ايتام و ثبت‌نام از حاميان متقاضي همانند سال‌هاي گذشته ادامه دارد.

وي اظهار كرد: برنامه‌هاي اصلي كميته امداد امام خميني(ره) 15 تا 21 ماه مبارك رمضان كه به نام هفته «اطعام نيازمندان و اكرام ايتام» نامگذاري شده است، برگزار خواهد شد.

وي از اجراي طرح «مفتاح‌الجنه» در ماه رمضان خبر داد و گفت: در اين طرح مسئولان و خيرين استان از خانواده‌هاي تحت پوشش بازديد مي‌كنند و از نزديك از مشكلات و شرايط زندگي آنها مطلع مي‌شوند.

در طرح «مفتاح‌الجنه» 3 هزار و 773 خانواده سرکشی شدند

مديركل كميته امداد امام خميني(ره) افزود: سال گذشته در اين طرح از 3 هزار و 773 خانواده سرکشی شد و امسال نيز پيش‌بيني مي‌شود از 4500 خانواده ديدار و مشكلات آنها بررسي شود.

عليرضا ابراهيمي اظهار كرد: برگزاري جشن رمضان در قالب نمايشگاه دستاوردهاي مددجويان كميته امداد امام خميني(ره)، جمع‌آوري كمك‌هاي مردمي در روز قدس براي مردم فلسطين در پايگاه‌هاي سطح شهر و جمع‌آوري زكات فطره در روز عيد سعيد فطر در تمامي مساجد و محل‌هاي برگزاري نماز عيد از ديگر برنامه‌هاي اين نهاد در ماه مبارك رمضان است.