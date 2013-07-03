مارین لوپن مصونیت سیاسی اش را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، نمایندگان پارلمان اروپا با رای مثبت به لغو مصونیت سیاسی رهبر حزب "جبهه ملی" فرانسه مسیر محاکمه وی به خاطر اظهارات نژادپرستانه اش را هموار کردند.

این در حالی است که دادگاه لیون لوپن 44 ساله را به اتهام ایراد سخنانی علیه مسلمانان و ترویج خشونت علیه اقلیت ها به خاطر اعتقادات مذهبی شان تحت پیگرد قرار داده است.

بر این اساس دستگاه قضایی فرانسه در سال 2011 با صدور درخواستی به پارلمان اروپا خواستار لغو مصونیت سیاسی نماینده فرانسوی این پارلمان برای تشکیل دادگاه شده بود. گفتنی است در صورت اثبات اتهامات لوپن، وی به یک سال زندان و پرداخت 45 هزار یورو جریمه نقدی می شود.