فرآورده هاي لبني براي پیشگیری از ابتلاي به تب مالت از مراكز مجاز تهيه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر مرگان ازغدی از همه شهروندان خواست تا با توجه به فرا رسيدن فصل گرما و امكان افزايش شيوع انواع بيماري هاي مشترك بين انسان و دام از قبيل تب مالت، كيست، تب خونريزي دهنده كريمه-كنگو در اثر مصرف فرآورده هاي خام دامي غيرمطمئن و كشتار غير مجاز دام و نيز با توجه به حضور زائرين حرم مطهر حضرت علي بن موسي الرضا(ع) در شهر مشهد، نكات بهداشتي را رعايت كنند.

عرضه گوشت مرغ و قطعات آن به صورت فله ای ممنوع است

وی افزود: در آستانه فرا رسیدن هفته اطلاع رسانی بیماری های مشترک بین انسان و حیوان، روزهای 15 الی 22 تیرماه، اعلام شده، آمده است؛ كشتار غير مجاز دام، به ويژه در معابر عمومي، عرضه گوشت فاقد مهر دامپزشكي و خارج از يخچال عرضه گوشت از پيش چرخ شده و عرضه مرغ وقطعات آن شامل؛ جگر و سنگدان به صورت فله‌اي اكيداَ ممنوع بوده و لازم است مرغ و آلايش آن به صورت بسته بندي و مشخصات كامل عرضه شود.

مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی از شهروندان خواست تا براي جلوگيري از ابتلاي به تب مالت(بروسلوز) فرآورده هاي لبني مورد نياز را حتماً از مراكز مجاز تهيه كرده و در هنگام مصرف فرآورده‌هايبسته‌بندي شده به تاريخ توليد و انقضاء محصول توجه نمايند.

وي بیان کرد: هنگام خريد ماهي تازه دقت گردد تا مجوز دامپزشکی مبنی بر تازگی و بلامانع بودن عرضه آن در کنار ماهی های قابل عرضه در فروشگاه ها نصب شده و ماهی تازه در کنار پودر یخ عرضه گردد.

تشدید نظارت دامپزشکی بر عرضه فراورده های دامی

مرگان ازغدی اظهار داشت: با توجه به نقش سلامت فرآورده‌هاي خام دامي در سلامت و بهداشت عمومي جامعه، گروه‌هاي ويژه نظارتي اين اداره كل همزمان با فصل گرما، عمليات بازديد از تمامي مراكز توليد، نگهداري و عرضه فرآورده‌هاي فوق اعم از مراكز بسته‌بندي گوشت و آلايش دامي، رستوران‌ها، آشپزخانه‌ها، كليه اماكن عرضه گوشت سفيد و قرمز در سطح استان را شدت بخشيده است.

وی ادامه داد: و در اين راستا و در جهت اجراي بهتر طرح يادشده، از زائرين و مجاورين درخواست مي‌شود در صورت مشاهده تخلف‌ها در حوزه مرتبط با فرآورده‌هاي خام دامي مراتب را در مشهد با شماره تلفن هاي1512(مرکز پاسخگویی اداره کل دامپزشکی) 7250025-7250035(شبکه دامپزشكي مشهد مقدس) و 7624208(مركز پيام جهاد كشاورزي) و در شهرستانها با شبكه دامپزشكي شهرستان در ميان گذاشته تا برخوردهاي قانوني و لازم با متخلفين صورت پذيرد.

وی افزود: سامانه پیام کوتاه اداره کل دامپزشکی استان نیز به شماره 300001512 آماده دریافت پیام های مردمی در زمینه های یادشده است.