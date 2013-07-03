همايش حجاب وعفاف در شهرستان آبيک برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ‌الاسلام سيد جلال حسيني رئيس اداره تبليغات اسلامي شهرستان آبيک در همايش حجاب و عفاف توسط اين اداره در شهرستان آبيک برگزار شد گفت: حجاب و رعايت عفت عمومي جامعه شايسته ‌ترين تصوير از نظام اسلامي است كه مي‌تواند در اذهان جوامع بشري نقش ببندد.

وي افزود: تصويري كه دين اسلام از منزلت و رتبت زنان ارائه مي‌دهد يک چهره روشن و همراه با كرامت اخلاقي و انساني است چرا كه بزرگترين عامل شخصيت ‌بخشي به زنان، حفظ همين اصول حجاب و عفاف است.

حسيني، رعايت كامل اين اصل را زينت زيبنده زنان جامعه عنوان كرد و افزود: جامعه بي‌عفت جامعه رو به سقوط و زوال است كه سرانجام چنين جامعه ‌اي از پرتگاه‌ سر در مي‌آورد كه شايد بشريت، امروزه نتيجه همين بي‌ توجهي‌‌ها را در اين سقوط و هلاكت وحشتناک مشاهده مي ‌كند.

رئيس اداره تبليغات اسلامي شهرستان آبيک با يادآوري اينكه ترويج فرهنگ حجاب در حقيقت ترويج فرهنگ قرآن و علوم و معارف اسلامي است اظهارداشت: اگر در جامعه آن هم از محيط ‌هاي آموزشي و تحصيلي بتوانيم شالوده و زيربناي اين فرهنگ را بنا نهيم در آينده قادر هستيم بسياري از خود كنترلي‌ها را نيز شاهد باشيم.

نمایشگاه آشنایی با روش‌های پیشگیری از آسیب‌های اعتیاد برپا شد

نمایشگاه آشنایی با روش‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در فرهنگسرای بانو حضرت زهرا (س) قزوین برپا شد.

محمدقربان عسگری، معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان قزوین امروز در مراسم آغاز به کار این نمایشگاه اظهارداشت: در این نمایشگاه 40 پوستر و بنر با موضوع پیشگیری از اعتیاد به نمایش گذاشته شده و نرم‌افزارهای آموزشی با این مضمون در اختیار بازدیدکنندگان قرار می‌گیرد.

وی، هدف از برپایی این نمایشگاه که در هفته مبارزه با مواد مخدر برپا شده است را آگاهی جامعه و به ویژه خانواده‌ها از عواقب سوء‌مصرف مواد مخدر دانست و افزود: نمایشگاه آشنایی با روش‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به خانواده‌ها نشان می‌دهد که چه اقداماتی انجام بدهند تا فرزند و بستگانشان در دام اعتیاد گرفتار نشوند.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان قزوین یادآورشد: اگر دستگاه‌های مسئول در حوزه پیشگیری از اعتیاد، به وظایف خود عمل کنند تبلیغات سوء رسانه‌های بیگانه در افزایش آسیب‌های اجتماعی در کشور اثرگذار نخواهد بود.

عسگری عنوان کرد: باید تلاش کرد تا جامعه‌ ای عاری از اعتیاد داشته باشیم و جوانان به سمت آسیب ‌های اجتماعی و به ویژه اعتیاد گرایش پیدا نکنند و برپایی نمایشگاه‌های این چنینی می‌تواند بسیار باشد.

نمایشگاه آشنایی با روش‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی "اعتیاد" از ساعت 9 تا 13 و 17 تا 20 آماده بازدید علاقه‌مندان است.