بانک ها و نهادهای دولتی در راستای حل مشکل بیکاری جامعه پیشگام شوند

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله گلکارزاده پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه اشتغال و خودکفایی کمیته امداد با روسای بانک های عامل گفت: با تعامل و همکاری بانک ها و نهادهای مرتبط می توان با حل بخشی از مشکل اشتغال، در برطرف کردن مشکلات اقتصادی کشور سهیم بود.

گلکارزاده با اشاره به اینکه با اعطای وام و تسهیلات به افراد بی بضاعت می توان در عرصه تولید دخیل بود، افزود: وامی که در جهت کارآفرینی و اشتغال زایی پرداخت می شود، موجب افزایش تولیدات داخلی می شود که این امر در عرصه تولید کشور تاثیر مثبت دارد و با ورود به چرخه مصرف، موجب سود دهی بانک ها می شود.

وی بانک ها را خطاب قرار داد و گفت: بانک ها باید با ایجاد شرایطی، افراد کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد را در گرفتن وام یاری نمایند، تا این افراد با استفاده از تسهیلات بانکی در امر اشتغال زایی و خود کفایی دچار مشکل نشوند.

گلکار زاده با بیان اینکه شهرستان بهار در پرداخت تسهیلات اشتغال زایی از وضعیت خوبی برخوردار نیست، افزود: شهرستان بهار با 29 درصد پرداخت وام اشتغال زایی، رتبه خوبی را در استان دارا نیست، بنابراین بانک ها باید با افزایش تعامل و همکاری خود در این امر، رتبه شهرستان را افزایش دهند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان بهار نیز در این جلسه گفت: یکی از اولویت ها و اهداف مهم کمیته امداد، توانمند سازی افراد بی بضاعت و کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد در زمینه اشتغال زایی و خودکفایی و ایجاد شغل های پایدار است.

عیسی شهبازی شناسایی خانواده ها، استعداد سنجی و آموزش افراد را از مراحل اولیه پرداخت تسهیلات عنوان کرد و افزود: کمیته امداد در راستای خود کفایی افراد، با در اختیار گذاشتن تسهیلات، نظارت و بازرسی در حین کار و در مرحله تولید با بازاریابی برای این افراد، آنها را در ایجاد شغل پایدار یاری می کند.

شهبازی با بیان اینکه کلیه وام هایی که به این افراد پرداخت شده، بیمه می شود، ادامه داد: کمیته امداد با بیمه کردن وام هایی که به افراد تحت پوشش پرداخت می شود، آنها را در بازپرداخت وام ها حمایت می کند تا اگر در این زمینه دچار مشکل شدند، بیمه مشکل آنها را حل کند.

وی در ادامه افزود: کمیته امداد شهرستان بهار در راستای بیمه وام های افراد تحت پوشش، به صورت ماهیانه مبلغ 80 میلیون تومان را به حساب بیمه پرداخت می کند که در مجموع 12 ماه سال گذشته مبلغ 940 میلیون تومان را واریز کرده است.

شهبازی با اشاره به اینکه در بازدید و نظارت از کارها، 4 ناظر بخش خصوصی از واحد ها نظارت و بازرسی انجام می دهند، گفت: ناظران به طور مستمر و مداوم از واحد های راه اندازی شده نظارت می کنند تا در حین کار کم کاری صورت نگیرد و افراد دچار مشکل نشوند.

وی اظهار داشت: شهرستان بهار در زمینه اقساط معوقه با کمترین میزان اقساط معوقه رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

در ادامه این جلسه معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی همدان نیز گفت: کمیته امداد امام خمینی استان همدان در زمینه اشتغال زایی و خودکفایی افراد محروم و مستضعف از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردار است که شهرستان بهار یکی از شهرستان های شاخص و مهم در زمینه بازدید و الگو برداری توسط سایر استان ها است.

قاسم یار محمدی با اشاره به وضعیت خوب کمیته امداد شهرستان بهار در اشتغال زایی افراد بی بضاعت گفت: سال گذشته یکی از زنان تحت پوشش کمیته امداد شهرستان بهار، با دریافت 11 میلیون تومان تسهیلات و اشتغال زایی برای 12 نفر موفق به کسب عنوان زن نمونه کشوری شد.

یار محمدی با اشاره به تاثیر مثبت وام های خوداشتغالی افزود: سال گذشته بیش از 4هزار نفر در استان جشن خودکفایی گرفتند و از بدنه کمیته امداد خارج شدند.

وی با اشاره به اینکه جهت پایداری شغلی افراد در طول ماه چند بار نظارت صورت می گیرد، اظهار داشت: سال گذشته 131 هزار نظارت توسط 41 نفر از کارشناسان و کارشناسان ارشد استان از کل طرح های شهرستانی به عمل آمده است.