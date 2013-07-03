سپردن وزارت ارشاد و سازمان سینمایی به دو روحانی/ مقدم و زم شانس بیشتری دارند

به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون گمانهزنیهای بسیاری درباره گزینههای احتمالی وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سازمان سینمایی انجام شده است که جدیدترین خبرها حاکی از آن است که دو نفر از گزینههای پیشین شانس بیشتری پیدا کردهاند.
حجتالاسلام و المسلمین محمد مقدم که پیش از این هم نامش برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شده بود، این روزها گویی امکان بیشتری برای تکیه زدن بر صندلی این وزارتخانه دارد در دولت یازدهم را دارد. وی رییس اسبق مرکز اسلامی هامبورگ بوده و اکنون معاون امور بین الملل موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره) است.
همچنین حجت الاسلام محمد زم که نام او هم برای وزارتخانه فرهنگ مطرح شده بود حالا قرارست رییس سازمان سینمایی وزارت ارشاد بشود. زم که در سالهای اخیر بیشتر به تهیهکنندگی مشغول بوده است، ریاست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران را هم در کارنامه دارد و زمانی رییس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بوده است. ریاست دانشکده سوره اصفهان و ریاست موسسه ویدئو رسانه از دیگر سوابق اجرایی زم است.
پیش از این گزینههای دیگری چون حجتالاسلام علی عسگری نماینده مردم مشهد مقدس در دور هفتم مجلس شورای اسلامی، حجتالاسلام علی گرامیان مشاور و مسئول فرهنگی اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت، علی مطهری نماینده مجلس، احمد مسجد جامعی وزیر ارشاد دولت اصلاحات و سیدرضا صالحی امیری معاون فرهنگی پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصدیگری وزارت ارشاد مطرح شده بودند.
