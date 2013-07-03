29بهله پرنده شکاری در طرقبه شاندیز رها سازی شد/ هشدار به متخلفین

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شیرزور ظهر چهارشنبه در حاشیه رها سازی این پرندگان تیمار شده در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اهداف سازمان حفاظت محیط زیست ، تنویر افکار عمومی و برای حفظ و صیانت از ذخایر ژنتیکی و حیات وحش امروز تعداد 29 بهله پرنده شکاری تیمار شده توسط این اداره به آغوش طبیعت بازگشتند.

وی افزود: این پرندگان شامل 21 بهله سارگپه ، 4 بهله شاه بوف ، 2 بهله عقاب طلایی، یک بهله جغد کوچک و یک بهله دلیجه مکشوفه از متخلفین و یا تحویلی توسط افراد علاقمند به طبیعت بود که پس از طی مراحل تیمار در پارک پردیس طرقبه شاندیز رهاسازی شدند.

مسئول حفاظت محیط زیست طرقبه شاندیز گفت: خرید و فروش هرگونه پرنده شکاری و نیز شکار آنها ممنوع بوده و در صورت مشاهده با متخلفین برخورد و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

گفتنی است در این برنامه تعدادی از علاقمندان به حیات وحش و کارکنان اداره حفاظت محیط زیست طرقبه شاندیز حضور داشتند.