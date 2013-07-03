۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۱۹

شیرزور:

29بهله پرنده شکاری در طرقبه شاندیز رها سازی شد/ هشدار به متخلفین

طرقبه - خبرگزاری مهر: مسئول حفاظت محیط زیست طرقبه شاندیز از رهاسازی 29 بهله پرنده شکاری تیمار شده در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شیرزور  ظهر چهارشنبه در حاشیه رها سازی این پرندگان تیمار شده در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اهداف سازمان حفاظت محیط زیست ، تنویر افکار عمومی و برای حفظ و صیانت از ذخایر ژنتیکی و حیات وحش امروز تعداد 29 بهله پرنده شکاری تیمار شده توسط این اداره به آغوش طبیعت بازگشتند.

وی افزود: این پرندگان شامل 21 بهله سارگپه ، 4 بهله شاه بوف ، 2 بهله عقاب طلایی، یک بهله جغد کوچک و یک بهله دلیجه مکشوفه از متخلفین و یا تحویلی توسط افراد علاقمند به طبیعت بود که پس از طی مراحل تیمار در پارک پردیس طرقبه شاندیز رهاسازی شدند.

مسئول حفاظت محیط زیست طرقبه شاندیز گفت: خرید و فروش هرگونه پرنده شکاری و نیز شکار آنها ممنوع بوده و در صورت مشاهده با متخلفین برخورد و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

گفتنی است در این برنامه تعدادی از علاقمندان به حیات وحش و کارکنان اداره حفاظت محیط زیست طرقبه شاندیز حضور داشتند.

کد مطلب 2089247

