جشنواره تئاترعروسکی منطقه دو کشور در یاسوج آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، 17 گروه نمایشی از استانهای تهران، ایلام، مرکزی، آذربایجان غربی، یزد و کهگیلویه و بویراحمد به مدت دو روز در این جشنواره به رقابت خواهند پرداخت.

مدیرمرکز آفرینشهای هنری و نمایش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور صبح چهارشنبه در مراسم افتتاحیه این جشنواره گفت: جشنواره ها و نمایش برای کانون هدف نیست بلکه ابزاری برای رسیدن به اهداف بلند خود در پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان است.

حسین پیرموذن افزود: این جشنواره ها فرصتی است تا کودکان و نوجوانان در یک کار گروهی با جنبه های مختلف زندگی آشنا شوند و تجربه کسب کنند.

وی با بیان اینکه فرآیند تشکیل گروههای نمایشی در کانونها طی شده است، اظهار داشت: توجه کانونها در استانها به تشکیل گروههای نمایشی اقدامی قابل تقدیر است.

پیرموذن با بیان اینکه17 گروه نمایشی در این جشنواره به رقابت می پردازند، گفت: از این تعداد 11 گروه مربوط به اعضا و شش گروه مربوط به مربیان کانونهاست که در نهایت گروههای برتر به جشنواره تئاتر عروسکی کشور راه پیدا خواهند کرد.

وی افزود: جشنواره تئاتر عروسکی کانونهای کشور در نیمه اول شهریور در یکی از استانهای کشور برگزار می شود.

مدیرمرکزآفرینشهای هنری و نمایش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بیان داشت: امسال برای اولین بار بخش تئاتر مربیان نیز به این جشنواره افزوده شده است.

وی عنوان کرد: سال آینده جشنواره مربیان از جشنواره اعضا جدا خواهد شد و به صورت یک سال در میان جشنواره مربیان و اعضا برگزار خواهد شد.

پیرموذن با بیان اینکه مخاطب تئاتر مربیان، کودکان و نوجوانان هستند، ابراز امیدواری کرد: شیوه نامه ای با همفکری همه کارشناسان برای این جشنواره طراحی شود.

دبیر جشنواره تئاتر عروسکی منطقه دو کشور نیز در حاشیه برگزار این آیین به خبرنگاران گفت: حسن دادشکر، فهیمه میرزاحسینی و امیر مشهدی عباس، داوران بخش تئاتر عروسکی مربیان و محمد علی یزدان شناس، لیلی دولت آبادی و نوشین فرهادی داوران بخش اعضا هستند.

سید هانی حسینی افزود: محوریت این جشنواره انتقال مسائل تربتی با رویکرد دینی و اخلاقی بوده و این جشنواره فرصت بسیار مغتنمی برای کودکان و نوجوانان استان است تا در این فصل اوقات فراغت از نمایش های عروسکی بهره ببرند.

وی افزود: همچنین این جشنواره فرصتی برای مربیان است تا با تئاتر عروسکی آشنایی بیشتر پیدا کنند.

حسینی همچنین بازدید از جاذبه های طبیعی شهر یاسوج و برگزاری کارگاه آموزش تئاتر عروسکی را از برنامه های جنبی این جشنواره عنوان کرد و گفت: کارگاه آموزش تئاتر عروسکی با حضور "حسن دادشکر" برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز نمایشهای "مور موریها و تارتاریها" از آذربایجان غربی، "هتل مترسک" از تهران و "ماه پیشونی چنین بود" از استان مرکزی در این جشنواره بر روی صحنه رفتند.