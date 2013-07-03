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۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۳۴

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جشنواره تئاترعروسکی منطقه دو کشور در یاسوج آغاز به کار کرد

جشنواره تئاترعروسکی منطقه دو کشور در یاسوج آغاز به کار کرد

یاسوج - خبرگزاری مهر: ششمین جشنواره تئاترعروسکی منطقه دو کشور با حضور گروههای نمایشی از هفت استان کشور در یاسوج آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، 17 گروه نمایشی از استانهای تهران، ایلام، مرکزی، آذربایجان غربی، یزد و کهگیلویه و بویراحمد به مدت دو روز در این جشنواره به رقابت خواهند پرداخت.

مدیرمرکز آفرینشهای هنری و نمایش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور صبح چهارشنبه در مراسم افتتاحیه این جشنواره گفت: جشنواره ها و نمایش برای کانون هدف نیست بلکه ابزاری برای رسیدن به اهداف بلند خود در پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان است.

حسین پیرموذن افزود: این جشنواره ها فرصتی است تا کودکان و نوجوانان در یک کار گروهی با جنبه های مختلف زندگی آشنا شوند و تجربه کسب کنند.

وی با بیان اینکه فرآیند تشکیل گروههای نمایشی در کانونها طی شده است، اظهار داشت: توجه کانونها در استانها به تشکیل گروههای نمایشی اقدامی قابل تقدیر است.

پیرموذن با بیان اینکه17 گروه نمایشی در این جشنواره به رقابت می پردازند، گفت: از این تعداد 11 گروه مربوط به اعضا و شش گروه مربوط به مربیان کانونهاست که در نهایت گروههای برتر به جشنواره تئاتر عروسکی کشور راه پیدا خواهند کرد.

وی افزود: جشنواره تئاتر عروسکی کانونهای کشور در نیمه اول شهریور در یکی از استانهای کشور برگزار می شود.

مدیرمرکزآفرینشهای هنری و نمایش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بیان داشت: امسال برای اولین بار بخش تئاتر مربیان نیز به این جشنواره افزوده شده است.

وی عنوان کرد: سال آینده جشنواره مربیان از جشنواره اعضا جدا خواهد شد و به صورت یک سال در میان جشنواره مربیان و اعضا برگزار خواهد شد.

پیرموذن با بیان اینکه مخاطب تئاتر مربیان، کودکان و نوجوانان هستند، ابراز امیدواری کرد: شیوه نامه ای با همفکری همه کارشناسان برای این جشنواره طراحی شود.

دبیر جشنواره تئاتر عروسکی منطقه دو کشور نیز در حاشیه برگزار این آیین به خبرنگاران گفت: حسن دادشکر، فهیمه میرزاحسینی و امیر مشهدی عباس، داوران بخش تئاتر عروسکی مربیان و محمد علی یزدان شناس، لیلی دولت آبادی و نوشین فرهادی داوران بخش اعضا هستند.

سید هانی حسینی افزود: محوریت این جشنواره انتقال مسائل تربتی با رویکرد دینی و اخلاقی بوده و این جشنواره فرصت بسیار مغتنمی برای کودکان و نوجوانان استان است تا در این فصل اوقات فراغت از نمایش های عروسکی بهره ببرند.

وی افزود: همچنین این جشنواره فرصتی برای مربیان است تا با تئاتر عروسکی آشنایی بیشتر پیدا کنند.

حسینی همچنین بازدید از جاذبه های طبیعی شهر یاسوج و برگزاری کارگاه آموزش تئاتر عروسکی را از برنامه های جنبی این جشنواره عنوان کرد و گفت: کارگاه آموزش تئاتر عروسکی با حضور "حسن دادشکر" برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز نمایشهای "مور موریها و تارتاریها" از آذربایجان غربی، "هتل مترسک" از تهران و "ماه پیشونی چنین بود" از استان مرکزی در این جشنواره بر روی صحنه رفتند.

 

کد مطلب 2089251

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