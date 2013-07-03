اجراي مصوبات سفر رهبري محروميت را از چهره خراسان شمالي مي زدايد

به گزارش خبرنگار مهر، جليل بشارتي صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح مدرسه پنج كلاسه روستاي خانلق شيروان كه با مشاركت بنياد بركت تحت پوشش ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) در اين روستاي محروم احداث شده است، افزود: سفر مقام معظم رهبري به خراسان شمالي و اجراي مصوبات اين سفر به رفع محروميت ها در اين استان شتاب قابل توجه اي داده است.

وي با اشاره به تحريم هاي كشورهاي خارجي و تلاش براي بازماندن ملت ايران از پيشرفت و توسعه، اظهار داشت: با رغم تلاش هاي مذبوحانه دشمنان خارجي و كمبود اعتبارات موجود در كشور به واسطه تحريم ها، مسئولان خراسان شمالي با جديت در پي اجراي مصوبات سفر رهبري در اين استان هستند.

به گفته بشارتي ساخت مدرسه پنج كلاسه روستاي خانلق شيروان نيز بدون همكاري و همت مسئولان استاني ميسر نبود.

وي اضافه كرد: بنیاد برکت برای ساخت اين مدرسه كه در زميني به مساحت دو هزار و 500 متر و با زيربناي 320 مترمربع احداث شده، بيش از دو ميليارد و 300 ميليون ريال هزينه كرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته نيز دو مدرسه سه كلاسه در روستاهاي دستجرد اسفراين و باش محله فاروج كه با مشاركت بنياد بركت تحت پوشش ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) در خراسان شمالي احداث شده بودند؛ با حضور جلیل بشارتی؛ مشاور رئيس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شماري از مسئولان استاني و شهرستاني به بهره برداري رسيد.

اين مدارس ابتدايي در واقع جزو نخستين طرح هاي بهره برداري شده از محل اعتبارات سفر رهبري در حوزه آموزش و پرورش استان محسوب مي شوند.