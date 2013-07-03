مسابقات قهرمانی لیگ هندبال نوجوانان قم آغاز شد

سيدعليرضا طباطبايي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پنج تیم متشكل از آيندهسازان هندبال استان قم از امروز برای کسب مقام نخست و عنوان قهرمانی پیکارهای لیگ هندبال باشگاههای قم به رقابت با یکدیگر میپردازند.
وي ادامه داد: مسابقات لیگ هندبال باشگاههای استان قم در رده سنی نوجوانان از امروز با شرکت پنج تیم مدعی کسب عنوان قهرمانی در سالن ورزشی ثامنالائمه مجموعه ورزشی جانبازان میدان 72 تن شهر مقدس قم برگزار میشود.
طباطبايي با بیان اینکه برگزاری رقابت لیگ و قهرمانی استان موجب شکوفایی استعداد هندبالیستهای قمی میشود عنوان داشت: تیمهای شرکتکننده در این رقابتها امروز در چهار مسابقه هفته نخست برابر حریفان خود به میدان میروند.
رئيس هیئت هندبال استان قم ابراز داشت: پنج تیم حاضر در این مسابقات به صورت دورهای و در چهار هفته رقابتها را برگزار میکنند و طبق برنامهریزی به عمل آمده در هیئت هندبال، بازیهای هر هفته نیز در سالن ورزشی ثامنالائمه به انجام ميرسد.
وی با اشاره به تاثیرات مثبت برگزاری این رقابتها در رشد هندبال قم بيان داشت: با توجه به توانمندی و استعدادهای بسیار خوبی که در هندبال قم به چشم میخورد، یقینا برگزاری مسابقات قهرمانی و لیگ باشگاهها در استان میتواند موجب رونق بیش از پیش این رشته ورزشی شود.
طباطبايي اضافه كرد: هیئت هندبال در ادامه تمام تلاشهایی که در بخشهای مختلف اعم از آموزش و ارتقای دانش نیروی انسانی فعال در هندبال قم نظیر ورزشکاران، داوران و مربیان انجام میدهد، برگزاری رقابتهای لیگ را در سال جاري در اولویت مهم خود قرار داده است.
وی اضافه کرد: برگزاری رقابتهای لیگ هندبال باشگاهها در سطح استان از جمله برنامههای مهم هیئت است که تصمیم داریم در ردههای سنی مختلف برگزار کنیم تا بتوانیم کارهای خوبی که توسط مربیان و باشگاههای قم در ردههای سنی پایه انجام شده است را ارائه کنیم.
رئيس هیئت هندبال قم ابراز كرد: اقدامات خوبی توسط مربیان فعال و با دانش هندبال قم در زمینه سازندگی و پویایی رشته هندبال از ردههای سنی پایه در حال انجام است و قطعا رقابتهای لیگ استان در ردههای سنی پایه میتواند موجب شکوفایی استعدادهای فعال در باشگاهها شود.
وي در پايان خاطرنشان كرد: اين دوره از مسابقات ليگ هندبال نوجوانان باشگاههاي استان قم از امروز با رقابت پنج تيم هاي رده سني نوجوانان پاسارگاد، ناحيه چهار (الف)، ناحيه چهار (ب)، ناحيه دو آموزش و پرورش و اميد قم به انجام ميرسد.
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