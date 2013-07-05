کیوان کثیریان منتقد سینما و فعال مطبوعاتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که محافظه کاری در اجرای برنامه "هفت" مانع جذابیت آن شده است، گفت: امروز دوره‌ای نیست که از اشکا‌لات موجود در تولیدات هنری و سیاست‌های سینمایی چشم‌پوشی کنیم و یا آن را لاپوشانی کرده و بی دلیل مراعات کنیم. برنامه "هفت" برای اینکه بتواند جذابیت بیشتری برای مخاطب داشته باشد، نیازمند صراحت است تا به واسطه آن با ایجاد بحث‌های روشن و چالش‌های سازنده بین سینماگران، تماشاگران این برنامه چه از مخاطب عام و چه مخاطب خاص را راضی نگه دارد.

وی توضیح داد: برنامه هفت در گذشته خاصیت به چالش کشیدن وضعیت موجود در سینمای ایران را داشت، اما امروز تولیدکنندگان این برنامه بیشتر از آنکه مسائل روز سینمای ایران را به چالش بکشند، بیش از اندازه در اجرای برنامه احتیاط به خرج می‌دهند تا هیچ کدام از طرفین حاضر در برنامه دلخور نشوند. متاسفانه این نوع از مراعات چه در نقد آثار سینمایی و چه در نقد جریان‌های روز سینما وجود دارد که مانع جذابیت این برنامه می شود.

کثیریان با اشاره به این که از برنامه "هفت" به عنوان تنها برنامه منتقدانه سینمای ایران در رسانه ملی این توقع وجود دارد که شفاف‌تر و تحلیلی‌تر ساخته شود، ادامه داد: زمانی که یک برنامه چالشی دچار مشکل و تغییر و تحول می شود، نفر بعدی که به عنوان جایگزین مسئولیت برگزاری برنامه را برعهده دارد، محافظه کاری بیشتری را در اجرای برنامه نشان می دهد تا به سرنوشت مسئول قبلی برگزاری برنامه مورد نظر دچار نشود.

محافظه‌کاری باعث می‌شد عمر "هفت" بیشتر شود

وی گفت: به هر حال محافظه‌کاری سبب می شود عمر برنامه‌ای مانند هفت بیشتر شود و شاید هم اگر من مسئولیت برگزاری این برنامه را داشتم در همین اندازه برای اجرای برنامه محافظه‌کار بودم. برنامه هفت با اجرای فریدون جیرانی و انتقادهایی که از سینما در این برنامه می‌شد، سبب شد تا دلخوری یک طیف فکری خاص در سینما را به همراه داشته باشد و همین مسئله مانع از ادامه اجرای برنامه هفت توسط فریدون جیرانی شد. در واقع اگر دلخوری کمتر باشد خطر کمتری برنامه را تهدید می کند و عمر برنامه را افزایش خواهد داد.

این منتقد سینما در پاسخ به این پرسش که چرا صراحت در برنامه‌هایی مانند "90" و "دیروز، امروز، فردا" تاثیر منفی در روند ادامه‌دار بودن آنها ندارد، ادامه داد: سیاست های حوزه ورزش متفاوت از سیاست های حوزه فرهنگ و هنر است و از نظر مسئولان ورزش چندان حساسیت سیاسی ندارد و به راحتی می توان در رابطه با آن برنامه های منتقدانه و صریح ساخت. اما فرهنگ و هنر حوزه فکر و اندیشه است به همین دلیل سختگیری های بسیاری نسبت به آن وجود دارد.

کثیریان توضیح داد: نمی توان همه دلایل این محافظه‌کاری در برنامه هفت را بر دوش تهیه کنندگان این برنامه بگذاریم اما بخش زیادی از این کاستی ها بی شک بر دوش تهیه کنندگان آن است چراکه بسیاری از خط قرمزهایی را در برنامه رعایت می کنند که هیچ تعریفی برای آن نشده است. در واقع ما خودمان برای خودمان محدودیت ایجاد می کنیم و این به نفع برنامه ای مانند هفت نیست زیرا مخاطبان خود را از دست خواهد داد.

وی در پایان گفت: البته نباید فراموش کرد که برنامه هفت تنها برنامه منتقدانه سینمایی است که در رسانه ملی پخش می شود، به همین دلیل بودن آن از نبودن آن خیلی بهتر است.