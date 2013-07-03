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۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۵۸

برای نخستین بار/

طرح آزمایشی کاشت نخیلات در منطقه سیستان به مرحله اجرا درآمد

طرح آزمایشی کاشت نخیلات در منطقه سیستان به مرحله اجرا درآمد

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: طرح آزمایشی کاشت نخیلات برای نخستین بار از سال گذشته در منطقه سیستان به مرحله اجرا درآمده است.

اردشیر شهرکی در گفتگو با مهر اظهار داشت: دراین طرح آزمایشی 15 هکتار از مزارع کشاورزی سیستان به کاشت نخیلات اختصاص یافته است.

وی گفت: بررسی شرایط آب و هوایی و محیطی کاشت نخیلات از سال 1386 در مرکز تحقیقات کشاورزی سیستان در دستور کار قرارداشته است که بر اساس داده های به دست آمده این طرح در سال گذشته به مرحله اجرا درآمد.

شهرکی اظهار داشت: در حال حاضر دو رقم «زاهدی» و «ربی» در شهرستان های هیرمند، زهک و زابل به میزان 15 هکتار کشت شده است.

وی با بیان اینکه زمان بهره برداری از این نخلستان ها 6 الی 7 سال به طول خواهد انجامید گفت: در صورت موفقیت آمیز بودن این طرح و توسعه نخلستان ها شاهد رشد اقتصادی در این منطقه خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه شرایط آب و هوایی در این منطقه با کاشت نخیلات تنایب دارد افزود: کاشت نخیلات در این منطقه در گذشته با استفاده از ارقا م محلی و به صورت تک درختی انجام می شده است.

کد مطلب 2089257

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