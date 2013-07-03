خزر جان 1160 شهروند را گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر، در سه ماهه بهار و 10 روز اول تیرماه ( 103 روز) 63 نفر در مازندران و 29 نفر در گیلان غرق شده اند که عمده این غرق شدگی ها در دریا و خارج از طرح سالم سازی دریا روی داده است.



همچنين از 63 مورد غرق شدگی استان مازندران در بازه زمانی یاد شده، 55 مورد در خارج از طرح سالم سازی و از 29 مورد غرق شدگی استان گیلان 16 مورد در خارج از طرح سالم سازی روی داده است. به عبارت دیگر از 92 مورد غرق شدگی های سه ماه بهار و 10 روز اول تابستان 71 مورد (77 درصد) در خارج از طرح سالم سازی دریا اتفاق افتاده است.



بر اساس آمار پزشکی قانونی استان مازندران، 98 درصد غرق شدگی های سال 1391 سواحل این استان، در سواحلی که طرح سالم سازی پیاده نشده روی داده است.



در سال گذشته یکهزار و 74 مورد مرگ بر اثر غرق شدگی در کشور اتفاق افتاد که 215 مورد از این مرگ ها (با 20 درصد نسبت به کل موارد غرق شدگی) تنها در استان مازندران اتفاق افتاده است. با اضافه کردن آمار استان های گیلان (107 مورد) و استان گلستان (45 مورد) به آمار استان مازندران، جمع مرگ های ناشی از غرق شدگی استان های همجوار با دریای خزر به 367 مورد می رسد.



به گزارش مهر، در خبری تأسف بار که دیروز در سواحل نور اتفاق افتاد 6 دانش آموز که در قالب یک اردوی 90 نفره به سواحل خزر سفر کرده بودند دچار غرق شدگی شدند و جان خود را از دست دادند. با مرگ این دانش آموزان، آمار غرق شدگی امسال استان مازندران که در خارج از طرح سالم سازی اتفاق افتاده است به 61 نفر رسید.



سواحل نور با 12 مورد، ساری 9 مورد، محمود آباد 9 مورد، بابلسر 9 مورد، بندر انزلی 7 نفر و فریدونکنار با 6 نفر، دارای بالاترین تعداد غرق شدگی در میان شهرهای ساحلی مازندران و گیلان بوده اند.