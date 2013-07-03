فرهنگ و هویت تاریخی تبریز باید به درستی معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین صبح چهارشنبه در دیدار با نمایندگان تشکل های مردمی ژاپن اظهار داشت : تبریز از زمان های گذشته به عنوان قطب تاریخی و گردشگری در کل منطقه محسوب شده و یکی از شاهراه های ارتباطی ایران و اروپا، آسیای میانه و قفقاز محسوب میشده است.

وی ادامه داد: هم اکنون نیز این شهر توانسته موقعیت خود را به عنوان یک قطب تاریخی، گردشگری حفظ کرده که مردم زیادی از کشورهای خارجی عازم این شهر می شوند.

نوین با اشاره به پتانسیل های بالای این شهر گفت: وجود دانشگاه های دولتی با 300 هزار دانشجو زمینه ساز ارتباط علمی بیشتر ایران با کشورهای خارجی شده که در این راستا ضروری است نسبت به مبادله دانشجو اقدامات لازم صورت گیرد.

وی با بیان دیگر پتانسیل های بالای این منطقه گفت: وجود منطقه تجاری صنعتی ارس ، شهرک های سرمایه گذاری خارجی و صنعتی، آثار و اماکن تاریخی و فرهنگی از جمله ظرفیت های بالای این منطقه است.

شهردار تبریز ادامه داد: هرچند برای شناساندن این ظرفیت ها به کشورهای هم جوار باید اقدامات مناسبی صورت گیرد زیرا متاسفانه هم اکنون بسیاری از کشورها شناخت درستی از ایران و به خصوص شهر تبریز نداشته و از نوع فرهنگ ایرانیان نیز آگاهی زیادی ندارند.

وی افزود: با گسترش روابط فرهنگی و گردشگری میان کشور ایران و دیگر کشورها شاهد معرفی هرچه بیشتر فرهنگ و هویت تاریخی کشور به ویژه تبریز به عنوان یکی از تاریخی ترین شهرهای کشور خواهیم بود.