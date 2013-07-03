مدیران موسسات قرانی در البرز گرد هم آمدند/ افزایش اعتبارات حمایتی تا 100 میلیون تومان

رسول عطاپوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: البرز یکی از استان های پیش قدم در موضوع راه اندازی معاونت های قرآنی در اداره کل های فرهنگ و ارشاد اسلامی است و به زودی با آزمونی که گرفته می شود نیروهایی برای معاونت های قرآنی در استان ها جذب شده و زمینه خدمات بیشتر در ادارات کل فرهنگ و ارشاد در حوزه قرآن و عترت فراهم می شود.



وی برخی از موضوعات مورد اهمیت از جمله اعتبارات حمایتی را متذکر شد و افزود: اعتبارات حمایتی بعد از صدور مجوز برای حمایت از موسسات قرآنی تخصیص داده می شود و پیگیری آنها به دست موسسات قرآنی بوده و پس از اخذ موافقت اصولی می توانند از کمک هزینه های عمرانی که امسال تا 100میلیون تومان هم افزایش یافته و کمک هزینه رهن و اجاره تا مبلغ 30 میلیون تومان و کمک هزینه تجهیزات تا 20میلیون تومان هستند، استفاده کنند.



وی همچنین در ادامه یکی از زمان های برگزاری دوره های آموزشی را پنج بهمن تا15 اسفند سال جاری اعلام کرد و اذعان داشت: این مدت زمان برای نیم سال دوم سال و زمان دیگر آن مربوط به بعد از پایان دوره ها و نزدیک مرداد ماه که شش ماهه اول سال رو به اتمام است.



عطاپوری با اشاره به برگزاری آزمون سراسری که همه ساله در اردیبهشت و مهرماه برگزار می شود، تصریح کرد: برای ثبت نام پایان دوره آموزشی در آزمون سراسری افرادی که متعهد می شوند با مراجعه به موسسات قرآنی از طریق اینترنت ثبت نام کرده و در آزمون حضور می یابند و اعتبارات حمایتی 50 درصد بعد از بستن قرارداد و تفاهم نامه و 50درصد بعد از قبولی نفرات در آزمون های سراسری اعطا می شود.



وی همچنین زمان عقد برای تفاهم نامه ها را نیمه اول سال از 15مرداد تا 15شهریور عنوان کرد و گفت: اگر خارج از این زمان ها مدیران موسسات برای بستن قرارداد مراجعه کنند معذوریم و اعتبارات حمایتی به آنها تعلق نخواهد گرفت.



فعالان موسسات قرآنی بیمه می شوند



معاونت قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز یکی دیگر از خدمات این حوزه را بیمه فعالان قرآنی بیان کرد و افزود: از خدمات دیگری که معاونت قرآنی ارشاد به فعالان قرآنی ارائه می کند، بحث بیمه فعالان قرآنی است که از صندوق حمایت از هنرمندان، نویسندگان و مولفان این اعتبارات تخصیص داده شده و کادر آموزشی و اجرایی را که در موسسات فعالیت می کنند از این طریق حمایت می کنیم. در این زمینه تاکنون برخی اقدام کرده اند و برخی دیگر خیر.



وی یادآور شد: تا سال گذشته 36 نفر ظرفیت داشتیم که تعداد 10 نفر اقدام کرده اند و علاوه بر آن امسال تعداد 26 نفر دیگر را هم می توانیم بیمه کنیم. در صورت بروز هرگونه مشکلی با شماره تلفن 32563137 شماره مستقیم معاونت قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یا شماره های داخلی 121 و 122 و203 پس از تماس با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز به شماره 32563151 الی55 در ارتباط باشید.



افتتاح شعبه استانی اتحادیه موسسات قرآنی وزارت ارشاد در صورت لزوم



عطاپوری گفت: اتحادیه موسسات قرآنی وزارت ارشاد تاسیس شده و مجمع عمومی آن هم روز 14 تیرماه 92 تشکیل جلسه می دهد و در صورت لزوم و بنا به درخواست مدیران موسات قرآنی شعبه استانی هم راه اندازی می شود و پیگیری می کنیم تا از خدمات دستگاه های دولتی و نظارتی بهره مند شویم.



برگزاری مسابقه کتابخوانی جشنواره رضوی در البرز



معاونت قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با اشاره به نزدیکی به ماه مبارک رمضان و برگزاری نشست هم اندیشی، یکی از برنامه های برگزاری این معاونت را مسابقه کتابخوانی جشنواره رضوی عنوان کرد و گفت: این مسابقه که در سطح ملی برگزار می گردد، معاونت قرآنی ارشاد متولی آن است.



وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در سفر به خراسان شمالی و با توجه به موضوع سبک زندگی یادآور شد: ما امسال در جشنواره کتاب مهارت های زندگی در سیره رضوی تالیف محمدرضا شرفی است را ترویج می دهیم و این کتاب که حاوی 10مهارت و سه جلدی است از سوی هیئت علمی جشنواره گزینش شده و مهارت های خانوادگی و همسر داری متناسب سنین 20به بالا و کسانی که در شرف ازدواج اند مناسب است که مورد مطالعه قرار گیرد.



عطاپوری در خصوص جوایز جشنواره تصریح کرد: در این جشنواره جوایز خوبی نسبت به جشنواره دوم اعطا می شود که برای هشت نفر اول، هشت کمک هزینه حج عمره به ارزش 15میلیون ریال، هشت نفر دوم کمک هزینه عتبات عالیات به ارزش هشت میلیون ریال، 8نفر سوم کمک هزینه مشهد به ارزش دو میلیون ریال و هشت قالیچه فرش اعطا می شود و اگر بتوانیم تعداد جوایز را زیاد می کنیم. با یکی از موسسات قرآنی رضوی رایزنی شده تا با حداقل ترین هزینه، کتاب به چاپ رسیده و مجلدات 1000تومان داده می شود و با 50درصد تخفیف یا حتی رایگان به موسسات قرآنی داده می شود.



وی در پایان از برگزاری این نشست ها به صورت ماهیانه به ترتیب در هر یک از موسسات قرآنی خبر داد و اظهار داشت: برگزاری این جلسات آن هم در موسسات قرآنی فعال منجر به آشنایی بیشتر با افراد فعال و استفاده از تجربیات دوستان و شروع هم افزایی در مسیر فعالیت های قرانی است.