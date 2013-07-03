کمک به آزادی 500 زندانی جرایم مالی در آذربایجان غربی/بیمه خسارتها را به موقع پرداخت کند

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی سلطانی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش کشوری ستادهای دیه شمالغرب کشور با اشاره به برنامه ریزی برای آزادی 500 زندانی محکوم جرایم مالی در سطح استان تا پایان امسال، افزود: طی سال گذشته 480 زندانی محکوم مالی جرایم غیرعمد با 300 میلیارد ریال بدهی با کمک مددکاران و خیرین از زندانها آزاد شدند که 50 درصد بدهی آنها توسط شاکیان بخشش شد.

وی ضمن تاکید بر فرهنگ سازی برای صلح و سازی در پرونده های زندانیان محکوم مالی جرایم غیرعمد شامل دیه، مهریه و ... اظهار داشت: طی سالهای گذشته تنها 30 تا 35 درصد پرونده منجر به صلح و سازش می شد که این میزان هم اکنون با ارتقای فرهنگ جامعه مبنی بر صلح و سازش و کمک به زندانیان جرایم غیر عمد محکوم مالی به 50 درصد افزایش یافته که امیدواریم این روند ادامه یابد.

مدیر عامل ستاد دیه آذربایجان غربی با انتقاد شدید از عدم اجرای دقیق و بموقع قانون بیمه اجباری شخص ثالث توسط بیمه ها، ادامه داد: عدم تامین به موقع خسارت های بدنی توسط بیمه مرکزی و بی توجهی این صندوق به پرداخت بدهی های زیان دیدگان تصادفات تاکنون، منجر به افزایش تعداد زندانیان محکوم مالی تصادفات رانندگی در زندانهای کشور شده است.

سلطانی با اعلام اینکه هم اکنون 60 نفر در آذربایجان غربی به دلیل محکومیت مالی تصادفات رانندگی زندانی هستند، عنوان کرد: همچنین افزایش زندانیان مهریه نیز زنگ هشداری برای مردم و مسئولان است و خانواده نباید موجب تحمیل هزینه های سنگین به زوج های جوان و در ادامه بروز اختلاف و طلاق و مهریه که سنت حسنه ازدواج را زیر سوال می برد، شوند.

وی از شناسایی 147 زندانی واجد شرایط کمک به آزادی توسط ستاد دیه خبر داد و یادآور شد: از این تعداد 46 نفر زندگی مالی، 7 نفر محکوم به پرداخت مهریه و مابقی محکوم به پرداخت دیه ناشی از تصادفات راهنمایی و رانندگی هستند.

وی شناساندن اثرات نامشهود جرم در خانواده ها را از برنامه های ستاد دیه آذربایجان غربی طی امسال دانست و گفت: اگر درست فرهنگ سازی شود شاهد کاهش جرایم در سطح جامعه خواهیم بود.

همایش کشوری ستادهای دیه شمالغرب کشور با حضور 10 استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، گیلان، کردستان، لرستان، همدان، کرمانشاه و قزوین به میزبانی ارومیه به مدت 2 روز برگزار و در پایان از 7 نفر از عوامل اجرایی ستادهای دیه تجلیل می شود.