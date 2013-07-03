خوزستان در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی ناموفق است

سید شکر خدا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر از عدم موفقیت استان خوزستان در جذب سرمایه گذاری های خارجی و داخلی خبرداد و اظهار کرد: استان خوزستان با داشتن درصد بالایی از انرژی های گوناگون کشور، نتوانسته آن گونه که شایسته است درجذب سرمایه گذاری های داخلی وخارجی خوب عمل کند.

وی افزود: سرمایه های موجود در استان خوزستان متعلق به همه کشوراست به همین دلیل برای رونق سرمایه گذاری در استان بایدعزم و اراده قوی استانی و ملی داشته باشیم که متاسفانه این عزم و اراده وجود ندارد.

موسوی عدم وحدت مدیریت استانی را از جمله عوامل مهم در جذب نشدن سرمایه گذاری ها در استان خوزستان برشمرد و عنوان کرد: با توجه به شرایطی که بر استان غالب است ما باید برای جذب سرمایه گذار خارجی و داخلی امتیازات ویژه ای مانند؛ خرید زمین با قیمت مناسب و همچنین بسته های تشویقی را در نظر بگیریم تا سرمایه گذاران دیگر را تشویق به سرمایه گذاری درطرح ها وپرژه های بزرگ استان کنیم.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استان خوزستان درصد بالایی از انرژی آبی، فسیلی و معدنی کشور را در اختیار دارد، عنوان کرد: برای جبرای کمبودهای موجود در این مسئله نیازمند پیگیری مسئولین استانی و کشوری هستیم.

وی با اشاره براین امرکه شرایط جوی نامناسب در استان مانع از جذ ب سرمایه گذاران است، تصریح کرد: استان خوزستان به علت دارا بودن شرایط جوی نامناسب با پدیده ای به نام فرار سرمایه مواجه است. همچنین پدیده ریزگرد ها و گرد و غبار و همچنین گرمای شدید نیز سرمایه گذاری در استان را با چالش بسیاری مواجه کرده است.