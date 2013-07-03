رد صلاحیت شدگان شورا شانس کمی برای شهردار شدن دارند

محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی اظهارنظرها در خصوص عدم امکان حضور افراد رد صلاحیت شده برای شورای شهر در پست شهرداری گفت: وقتی کسی برای حضور در انتخابات شوراها رد صلاحیت شده طبیعی است که برای شهرداری تهران که استعلامها سخت تر از شورای شهر است کمتر شانس دارد که حضور پیدا کند.

وی ادامه داد: حکم شهرداران شهرهای بالای 200 هزار نفر نیاز به امضای وزیر کشور دارد و شهرداری تهران باید از فیلترهای متعددی بگذرد که کسی که در انتخابات شوراها رد صلاحیت شده است یک مقدار شرایط برایش سخت تر می شود.

عضو کمیسیون شوراها با بیان اینکه باید دید افراد رد صلاحیت شده به چه دلیل ازحضور در انتخابات منع شده اند گفت: باید موضوعی که سبب رد صلاحیت افرادشده است بررسی شود و مشخص شود بر اساس چه دلایلی و بندهای قانونی صلاحیتش رد شده است .

کولیوند اضافه کرد: ممکن است با ارائه اسناد و مدارک و بررسی مجدد امکان تایید صلاحیت افراد به عنوان شهردار وجود داشته باشد.

عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در گفتگویی اعلام کرده است که شهردار منتخب تهران و دیگر كلانشهرها باید ضمن داشتن صلاحیت لازم از سوی مراجع چهارگانه معیارهای مورد نیاز برای شهردار شدن و همچنین صلاحیت فنی، اجرایی و مدیریتی را دارا باشد.

وی می افزاید: محل تشخیص صلاحیت برای انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورای شهر تهران با یكدیگر و معیارهای این دو انتخاب نیز با یكدیگر بسیار متفاوت هستند، كسانی كه صلاحیت آنها از سوی مراجع چهارگانه برای شركت در انتخابات شوراهای شهر رد شده است قطعا نمی توانند به عنوان شهردار انتخاب شوند.